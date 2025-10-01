Cannabis licite au Maroc : Une dynamique soutenue pour le développement d’une filière prometteuse

La légalisation de la culture du cannabis au Maroc a enregistré, ces dernières années, une dynamique soutenue, avec l’objectif de passer d'un secteur informel à un système structuré, productif et prometteur à plusieurs égards.



A la faveur d’un cadre légal solide et d’une approche d’intégration socio-économique des agriculteurs locaux, qui portent, d’ores et déjà, leurs fruits sur le terrain, l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis (ANRAC) veille à la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat dans le domaine de la culture, de la production, de la fabrication, de la transformation, de la commercialisation, de l’exportation du cannabis et de l’importation de ses produits à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles.



De Taounate à Al Hoceima, en passant par Chefchaouen, des coopératives et des industriels s’organisent progressivement pour s'ériger ainsi en pionniers d’une filière en plein essor.



Leur mission de tous les jours : cultiver et transformer, en toute légalité, cette plante à des fins médicales, industrielles et cosmétiques, le tout conformément aux exigences de régulation et de traçabilité dictées par la loi et portées par l’organisme de réglementation des différentes activités liées au cannabis.



De la production jusqu’à la commercialisation ou encore l’exportation, toute une dynamique est enclenchée à la faveur d’un ensemble de dispositifs d’accompagnement, de valorisation, de certification et de contrôle.



En témoigne la progression significative des autorisations délivrées en 2025 par l’ANRAC qui se sont élevées à 4.003, marquant de ce fait une hausse de 20% par rapport à l’année dernière.



Non seulement, la superficie semée en cannabis licite a plus que doublé en une année, selon des données de l’ANRAC. Dans le détail, ce sont près de 4.751 Ha de cannabis qui ont été semés en 2025 par 5.493 agriculteurs regroupés en 366 coopératives, contre 2.169 Ha semés en 2024 par 2.647 agriculteurs regroupés en 185 coopératives.



La variété locale dite "Beldia" a été semée par 4.419 agriculteurs regroupés en 259 coopératives, dont 1.627 Ha semés à Taounate, 1.222 Ha à Chefchaouen et 1.289 Ha à Al Hoceima.



Quant à la variété importée, un total de 613 Ha a été cultivé par 1.074 agriculteurs regroupés en 107 coopératives, dont 418 Ha à Taounate, 125 Ha à Chefchaouen et 70 Ha à Al Hoceima.



Ces réalisations sont notamment le fruit d’un protocole d’accompagnement de proximité permanent, mis en place par l’ANRAC au profit des différents acteurs et intégrant l’accomplissement des démarches administratives et l’organisation de sessions de formation en faveur des opérateurs et des coopératives de production.



En outre, l’ANRAC a mis à la disposition de l’ensemble des acteurs concernés des manuels et référentiels techniques, à même de leur permettre de s’aligner aux normes internationales, d’accéder au marché mondial et de commercialiser leurs produits avec une forte valeur ajoutée.



La lutte ferme contre les dérives



La formalisation de la culture et la valorisation du cannabis passent aussi par un travail strict et régulier de lutte ferme contre les différentes dérives possibles. A cet effet, l’ANRAC a renforcé en 2025 les opérations de contrôle de conformité et d’alignement strict et permanent des acteurs autorisés aux dispositions réglementaires, en mettant en place une plateforme de digitalisation des flux du cannabis pour en assurer le monitoring, la traçabilité et le contrôle en temps réel.



Ce sont pas moins de 5.430 opérations de contrôle de conformité aux dispositions réglementaires qui ont été réalisées par l’Agence, dont 2.801 opérations de contrôle de l’activité de culture de cannabis licite, 300 opérations de contrôle de l’activité d’importation des semences, 642 opérations de contrôle de l’activité de commercialisation, 59 opérations de contrôle de l’activité d’exportation, 71 opérations de contrôle de l’activité de transformation et 1.557 opérations relatives au contrôle de l’activité de transport.

Selon l’ANRAC, 235 autorisations délivrées à 165 opérateurs demeurent opérationnelles en 2025, avec en tête 127 autorisations pour l’activité de transformation.



Par ailleurs, 5 opérateurs ont construit et équipé leurs usines de transformation qui sont opérationnelles en 2025 pour une capacité de transformation totale de 568 tonnes de cannabis, au moment où 11 autres usines sont en cours de construction.



Les quantités de CBD extraites et produites en 2025 dans ces usines ont permis la formulation, la production et l’enregistrement des produits cosmétiques et compléments alimentaires à base de cannabis CBD au niveau de l’Agence marocaine du médicament et des roduits de santé (AMMPS) et des produits agroalimentaires à base de cannabis CBD auprès de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).



En 2025, 21 compléments alimentaires et 16 produits cosmétiques ont été ainsi enregistrés au niveau de l’AMMPS et 10 produits agroalimentaires ont été enregistrés auprès de l’ONSSA portant le nombre total des produits enregistrés à 78.



Le Maroc, un fournisseur crédible de cannabis thérapeutique pour les marchés étrangers



S’agissant de la promotion de l’offre nationale à l'échelle internationale, l’ANRAC a mis en place un protocole de veille économique sur le marché mondial du cannabis afin d’organiser en faveur des opérateurs marocains des opérations ciblées de prospection et de visites des marchés potentiels en perspective de promouvoir le produit de cannabis marocain et d’accélérer la valorisation de l’offre marocaine à l’étranger.



En 2025, les opérateurs autorisés par l’ANRAC ont exporté des produits de cannabis vers la France, la Suisse, la République Tchèque, le Luxembourg le Portugal, l’Australie et l’Afrique du Sud.



Un accompagnement personnalisé est assuré respectivement par l’ANRAC, l’ONSSA, Foodex et l’Administration des Douanes pour réussir les opérations d’exportation et de commercialisation des produits de cannabis.



La réglementation, gage de protection du cultivateur local



La réglementation issue de la loi 13-21 est venue protéger les petits agriculteurs, à travers, entre autres, l’interdiction auprès des opérateurs et des intermédiaires d'acheter directement la production de cannabis auprès des cultivateurs.



En effet, la loi exige que les coopératives d'agriculteurs établissent une convention de vente avec l'opérateur qui achètera leur production, garantissant ainsi aux agriculteurs une meilleure visibilité sur leurs revenus et la connaissance du prix de vente dès le départ, selon l’ANRAC.



Par ailleurs, la commercialisation de la production est assurée et prise en charge par les opérateurs sur la base du business plan qu’ils ont proposé dans le cadre de l’exercice de leurs activités de transformation, de commercialisation et d’exportation de cette plante.



Au moment où le chantier de légalisation de cette plante pour des usages médicaux et industriels avance à un rythme soutenu, cette filière continue de fleurir avec en ligne de mire la conformité stricte aux normes internationales grâce à l’engagement des différentes parties prenantes.