Campagne de don du sang à Sefrou

L'association Basma pour les malades du cancer a organisé du 18 au 20 septembre à Sefrou une campagne de don du sang pour renforcer le stock de cette substance vitale.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association Basma pour les malades du cancer à Sefrou, Najiya Lahmidi, a affirmé que cette initiative a permis de collecter en trois jours un total de 174 poches de sang, ce qui contribuera à sauver des vies humaines.



Cette initiative vise à alléger les souffrances des patients atteints de maladies chroniques, en particulier de cancer, et à augmenter le stock de cette substance vitale dans les centres hospitaliers, a-t-elle ajouté.



Mme. Lahmidi a salué l'implication des habitants de la ville dans cet acte de solidarité, qui ont afflué vers la place Maghreb Arabi à Sefrou pour donner leur sang et contribuer à sauver la vie de nombreuses personnes.



Cette campagne a été initiée en partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Sefrou et le Centre régional de transfusion sanguine à Fès-Meknès, avec le soutien de la province et de la commune de Sefrou.