Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

CAN 2025. Ounahi forfait pour le reste de la compétition

Mardi 6 Janvier 2026

CAN 2025. Ounahi forfait pour le reste de la compétition
Autres articles

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a annoncé, dimanche, que le milieu de terrain des Lions de l'Atlas, Azzeddine Ounahi, est indisponible pour le reste de la compétition.

"Ounahi s’est blessé samedi lors des entraînements. Il souffre d’une déchirure au mollet. Il ne pourra pas jouer lors de cette CAN", a regretté Regragui en conférence de presse d’après match Maroc-Tanzanie (1-0), faisant savoir qu’Ounahi sera absent de cinq à six semaines.

"C’était une ancienne blessure qu’il a contractée à Girona. Malheureusement, nous avons perdu notre leader technique. Hier, c’était difficile pour tout le monde. Il fallait se qualifier pour lui", a ajouté Regragui.
 
 

Libé

Lu 38 fois

Tags : compétition, forfait, Ounahi

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication