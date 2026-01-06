CAN 2025. Ounahi forfait pour le reste de la compétition



Le sélectionneur national, Walid Regragui, a annoncé, dimanche, que le milieu de terrain des Lions de l'Atlas, Azzeddine Ounahi, est indisponible pour le reste de la compétition.



"Ounahi s’est blessé samedi lors des entraînements. Il souffre d’une déchirure au mollet. Il ne pourra pas jouer lors de cette CAN", a regretté Regragui en conférence de presse d’après match Maroc-Tanzanie (1-0), faisant savoir qu’Ounahi sera absent de cinq à six semaines.



"C’était une ancienne blessure qu’il a contractée à Girona. Malheureusement, nous avons perdu notre leader technique. Hier, c’était difficile pour tout le monde. Il fallait se qualifier pour lui", a ajouté Regragui.



