CHAN 2024: Qualification d’office du Onze national

Les équipes du Maroc, de la Tunisie et de la Libye se sont qualifiées d'office à la phase finale du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), qui se tiendra du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF), mercredi au Caire, en marge du tirage au sort de cette compétition.



Les qualifications se dérouleront sur deux tours en matchs aller-retour à élimination directe. Le premier tour se jouera du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024, tandis que le second tour aura lieu du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024.



L'équipe nationale marocaine des joueurs locaux a été sacrée à deux reprises en 2018 et 2020, aux côtés de la RD Congo, qui a remporté le titre en 2009 et 2016, tandis que la Tunisie a été sacrée en 2011 et La Libye en 2014. Le titre de l'édition de 2022 est revenu au Sénégal.