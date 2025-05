CAN U20 : Quatre Lionceaux de l'Atlas dans l'équipe-type

Quatre joueurs marocains figurent dans l'équipe-type de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans de football (CAN U20 Egypte-2025), qui a pris fin dimanche avec le sacre de l'Afrique du Sud.



Il s'agit, selon la Confédération africaine de football (CAF), d'Othmane Maamma, Houssam Essadak, Hamza Koutoune et Fouad Zahouani.

"Le Maroc place quatre éléments dans cette équipe-type – Maamma, Essadak, Koutoune et Zahouani – illustrant son jeu basé sur la possession", écrit la CAF sur son site.



Les autres joueurs retenus dans ce Onze-type sont le gardien sud-africain Fletcher Lowe, ainsi que ses compatriotes Neo Rapoo, Lazola Maku et Tylon Smith, en plus de l'Egyptien Mohamed Goweily, du Nigérian Daniel Bameyi et du Sierraléonais Momoh Kamara.



La sélection marocaine s'est inclinée face à son homologue sud-africaine par 1 but à 0 en finale de la CAN U20, dimanche au Caire.