CAN U20 : Maroc-Nigeria débouche sur un nul blanc

La sélection marocaine a fait match nul (0-0) avec l’équipe nigériane, lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 20 ans (CAN U20), dimanche au stade 30 Juin au Caire.



Au bout d’une partie très serrée, où la prudence a été de mise, les deux équipes, très préoccupées par l’enjeu, n’ont pas pris de risque, tout en essayant de profiter des erreurs défensives de l'adversaire.



Les joueurs marocains ont tardé à entrer dans le match, avant de parvenir, à la 20-ème minute, à retrouver leurs repères et à déployer leur jeu technique habituel, mais ils ont buté sur une équipe nigériane engagée physiquement et solide dans les duels individuels et les balles aériennes.



Lors de la deuxième mi-temps, le Onze national a appuyé un peu plus sur le champignon, imposant un rythme plus élevé aux Nigérians sans toutefois trouver la faille.

Dans l’autre match de ce groupe, la Tunisie a battu le Kenya par 3 buts à 1.

Suite à cette journée, le Maroc et le Nigeria comptent quatre points, devant la Tunisie (3 pts) et le Kenya (0 pt).



L’équipe du Maroc jouera son dernier match de la phase de poules, mercredi prochain, contre la sélection tunisienne.