CAN U17 : Le Onze national tout près du graal

La sélection marocaine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des moins de 17 ans (CAN U17), en battant son homologue ivoirienne par 4 tirs au but à 3 (0-0 au temps réglementaire) grâce notamment à un Chouaib Bellaarouch héroïque, en demi-finale, disputée mardi soir au stade El Bachir à Mohammedia.



Alignant sa force de frappe offensive, à l’instar de Ismail El Aoud, Ziyad Baha, Abdellah Ouazane et Ilies Belmokhtar, le sélectionneur national, Nabil Baha, a affiché l’ambition de sceller le sort du match dès l’entame du jeu.



Connaissant la solidité défensive des Lionceaux de l’Atlas, les joueurs de la Côte d’Ivoire ont, quant à eux, tenté de déjouer le mur défensif des Nationaux par des passes en profondeur pour atteindre la surface de réparation et prendre l’avantage.



Les protégés de Nabil Baha ont également fait face à une défense ivoirienne coriace les empêchant de conclure leurs occasions pour ouvrir le score, ainsi qu’à des interventions musclées dans les duels.



Les joueurs de l’équipe nationale ont eu des sueurs froides après une série de trois corners qui les ont mis à rude épreuve, mais qui ont été finalement repoussés loin du filet de Chouaib Bellaarouch.



Sans complexes et déroulant un jeu ouvert, les coéquipiers du capitaine Ilies Belmokhtar ont rendu la pareille en mettant sous pression la Côte d’Ivoire pour l’ouverture du score qui a tardé à se concrétiser, à cause notamment de la précipitation devant le but adverse.

La Côte d’Ivoire a failli ouvrir le score à la 43e minute mais a buté sur Bellaarouch qui s’est illustré en sauvant sa lucarne d’une réelle occasion de but signée Cédric Gobehi, finalement signalé hors-jeu.



A la reprise, les Lionceaux de l’Atlas ont été plus dynamiques en construction offensive en diversifiant leur jeu entre les flancs et le milieu de terrain pour faire sortir les joueurs ivoiriens de leurs positions et démanteler le bloc défensif adverse.



Les joueurs ivoiriens, tombeurs en quart de finale du Sénégal, tenant du titre, se sont également montrés perspicaces en montant au créneau pour chercher un but salvateur, à l’instar de l’occasion de Moïse Diarrassouba (61e), déviée en corner par le talentueux Bellaarouch, pur produit de l’Académie Mohammed VI de football.



Les Lionceaux de l’Atlas ont manqué une belle occasion pour sceller le sort du match avec un coup arrêté de Zakaria El Khalfioui (90e) éloigné de justesse par le gardien Yannick Kouassi.



A égalité au coup de sifflet final (0-0), les deux équipes se sont départagées lors de la séance de tirs au but qui a tourné en faveur des Lionceaux de l’Atlas, avec à la clé une performance héroïque du gardien de but Chouaib Bellaarouch, qui a arrêté trois penaltys, mettant fin au suspense qui a tenu en haleine le public venu nombreux au stade El Bachir.



En finale, le Maroc affrontera le Mali vainqueur du Burkina Faso par 2 à 0 samedi prochain au stade El Bachir. Le match de classement se jouera la veille au stade Larbi Zaouli à Casablanca. Les deux rencontres sont prévues à 20H00.