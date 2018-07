C’est reparti pour la Coupe de la Confédération

C'est l'esprit un peu brouillé que les 16 équipes en lice dans la Coupe de la Confédération Total vont aborder, ce mercredi, le deuxième tiers de la phase de poules.

Jusqu'à présent, une seule d'entre elles, la Renaissance Sportive de Berkane, a marqué le maximum de points avec deux victoires sur les Soudanais d'El Hilal et les Egyptiens d'El Masri. A l'inverse, une seule équipe, l'UD Songo, n'a pas encore débloqué son compteur points. C'est dire que la situation n'est décantée dans aucune des quatre poules. Et la troisième journée, aujourd’hui, s'annonce pour les observateurs comme un véritable casse-tête. Car nombre d’équipes étaient et sont encore en inter-saison, avec les mouvements qui accompagnent cette période : changement d'entraîneurs, arrivées et départs de joueurs. Elles sont encore en phase de préparation, c'est le cas notamment de tous les clubs du Nord du continent. Et puis il y a celles qui pour des raisons extra-sportives se trouvent dans des situations difficiles. Et là on pense au Djoliba de Bamako sans compétition officielle depuis plusieurs mois, à l'Aduana Stars du Ghana en stand-by depuis la mise en sommeil de la fédération il y a un mois.

Il y a tout de même quelques exceptions à commencer par l'AS Vita Club qui vient de conquérir son 14e titre de champion de la RD Congo, en précédant de trois points le géant de Lubumbashi, le TP Mazembe. L'UD Songo, évoqué plus haut, reste sur une série de 6 matches sans défaite dans le championnat du Mozambique dont il occupe la deuxième place à mi-parcours. Rayon Sports et Gor Mahia qui figurent tous les deux parmi les équipes du groupe D, étaient il y a quelques jours à peine à Dar Es Salaam, à l'occasion de la Kagame Cup. Rayon Sports a été éliminé en quart de finale et Gor Mahia a terminé troisième.

Parmi les joueurs qu'on ne verra plus sur la scène africaine, il y a l'attaquant international de la RS Berkane, Ayoub El Kaabi. Révélation du CHAN, au début de l'année, avec ses 9 buts, il a décidé de faire valoir son talent dans le très lucratif championnat chinois. Il a signé avec l'Hebei China Fortune pour six millions d'euros.



Programme:



Groupe A

Aduana Stars - AS Vita Club

ASEC Mimosas - Raja

Groupe B

RS Berkane - Al Masry

El Hilal – U.D do Songo

Groupe C

Djoliba AC - CARA

Enyimba - Williamsville

Groupe D

Rayon Sports - USM Alger

Gor Mahia - Young Africans