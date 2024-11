Bourse : performance de 34,32% du portefeuille BKGR à fin octobre

La sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research (BKGR) continue de surperformer son benchmark, affichant une performance de 34,32% à fin octobre.



"A fin octobre 2024, la sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research affiche, à l’instar du Marché, une légère baisse mensuelle de 0,39% (+34,32% en year to date (y-t-d), surperformant toujours son benchmark, le MASI-RB, qui clôture le mois sur un repli davantage significatif de 1,42% (+20,81% en y-t-d)", indique BKGR dans sa récente note "BKGR Snapshot Strategy".



Depuis la constitution du portefeuille à fin 2023, les titres ayant enregistré les plus fortes hausses sont TGCC S.A (+142,58%), Akdital (+110,82%) et Marsa Maroc (+72,54%), souligne la même source. A contrario, HPS, Itissalat Al Maghrib et SNEP ont évolué en territoire négatif avec des baisses y-t-d respectives de 7,92%, de 7,36% et de 2,06%.