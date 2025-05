Bourse : le portefeuille de BKGR progresse de 22,17% à fin avril

Le portefeuille de BMCE Capital Global Research (BKGR) a affiché une progression annuelle de 22,17% à fin avril dernier.



Ce portefeuille a surperformé son benchmark, le MASI-RB, qui a augmenté de 17,72%, indique BKGR dans sa publication "Strategy - Avril 2025".



En termes de valorisation, ce portefeuille traite à 30,9x ses bénéfices en 2025, contre 21x pour le marché et affiche un D/Y 2025 (Dividend Yield - Rendement du dividende) de 2,2% contre 2,7% pour le marché.



Depuis la constitution du portefeuille, les titres affichant les meilleures performances sont Sonasid (+113,4%), Managem (+73,6%) et TGCC (53,8%).



En revanche, les titres de HPS, Addoha et LafargeHolcim enregistre des baisses y-t-d (Year-To-Date) de 6%, 3,1% et 1,8%.



Conformément aux orientations définies dans son annuel boursier (cf. BKGR Strategy 2024-2025), BKGR a profité de la forte correction de la Bourse de Casablanca en début de mois afin de renforcer sa position sur les valeurs Akdital et TGCC. Pour ce faire, un allégement partiel de la position sur AtlantaSanad a été opéré, dans une démarche d'arbitrage visant à optimiser le couple rendement/risque du portefeuille.