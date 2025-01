Bourse : le MASI clôture décembre en territoire négatif

Le MASI, indice phare de la Bourse de Casablanca, a achevé le mois de décembre sur une perte de 0,43% à 14.773,19 points (pts), pénalisé notamment par la mauvaise performance du secteur de l'ingénierie et biens d'équipement industriels (-4,76%).



Le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a reculé de 1,29% à 1.193,02 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a perdu 2,41% à 1.034,74 pts, rapporte la MAP.



A l'opposé, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 6,8% à 1.536,39 pts.



Ce mouvement à la baisse trouve son origine particulièrement dans les indices "Ingénierie et biens d'équipement industriels" (-4,76%), "Télécommunications" (-4,53%) et "Santé" (-2,59%) qui ont enregistré les mauvaises performances sectorielles.



En revanche, les secteurs de transport (+68,28%), de l'industrie agricole (+45%) et de la chimie (+11,05%) ont enregistré les meilleures performances.



Les échanges ont atteint plus de 27,36 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché de blocs.



La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 752,4 MMDH.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses ont été enregistrées par S.M Monétique (-13,95% à 235 DH), Stroc Industrie (-8,63% à 42,05 DH), BCP (-8,33% à 275% DH), Maroc Leasing (-7,27% à 370 DH), et Dari Couspate (-6,4% à 3.450 DH).



A l'inverse, CTM (+68,28% à 1.097 DH), CMGP Group (+45% à 290 DH), Zellidja S.A (+19,99% à 102 DH), Jet Contractors (+19,62% à 1.890 DH) et Alliances (+16,79% à 480 DH) ont affiché les plus fortes hausses.