Bourse de Casablanca: les tops et flops de mars 2024

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour le mois de mars 2025 :



Plus fortes hausses :



- Stockvis Nord Afrique (+145,57% à 51,30 dirhams (DH)),



- Fénie Brossette (+55% à 279 DH),



- Taqa Morocco (+41,80 % à 2.310 DH),



- Stroc Industrie (+35,70% à 62 DH),



- Sonasid (+34,75% à 1.900 DH).



Plus fortes baisses :



- Sociétés des Boissons du Maroc (-10,64% à 2.100 DH),



- CIH (-9,89% à 410 DH),



- AtlantaSanad (-9,09% à 139 DH),



- CFG Bank (-5,06% à 225 DH),



- BMCI (-4,61% à 600 DH).