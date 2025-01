Bourse de Casablanca : les échanges dépassent 27 MMDH en décembre

Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca a atteint plus de 27,36 milliards de dirhams (MMDH) durant le mois de décembre.



Ce volume a été réalisé principalement sur le marché de blocs et dominé par les transactions sur CMGP Group avec une part de 15,33%, Attijariwafa Bank (11,27%) et Bank of Africa (8,23%).



La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 752,4 MMDH.