Bourse de Casablanca : le MASI poursuit son ascension

Le MASI, principal indice de la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,92% à 16.021,76 points (pts) durant la semaine du 13 au 17 janvier, portant sa performance annuelle à +8,45%.



Au terme de cette semaine, le MASI.20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a augmenté de 0,96% à 1.300,3 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a gagné 0,58% à 1.117,73 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a avancé de 1,4% à 1.667,05 pts, rapporte la MAP.



Sur le plan sectoriel, les indices "Industrie agricole" (+5,2%), "Participation et promotion immobilières" (+4,54%) et "Loisirs & hôtels" (+4,22%) ont réalisé les meilleures performances.

A l'opposé, les secteurs "Chimie" (-2,91%), "Boissons" (-2,59%) et "Transport" (-2,46%) ont accusé les plus fortes baisses.



Les échanges ont dépassé 1,65 milliard de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur CMGP Group avec une part de 9,62% du volume global, Résidences Dar Saada (8,51%) et Attijariwafa Bank (8,01%).

La capitalisation boursière s'est établie, quant à elle, à près de 815,56 MMDH.



Aux valeurs individuelles, Résidences Dar Saada (+30,81% à 114,6 DH), Réalisations mécaniques (+16,63% à 470 DH), AtlantaSanad (+11,43% à 148,2 DH), S2M (+7,27% à 310 DH) et Disway (+6,15% à 690 DH) ont affiché les plus fortes hausses.



A l'opposé, les plus forts replis ont été enregistrés par Rebab Company (-12,78% à 78,5 DH), Sonasid (-5,13% à 1.072 DH), Société des Boissons du Maroc (-3,33% à 2.291 DH), SNEP (-3,19% à 637 DH) et Promopharm (-3,03% à 960 DH).