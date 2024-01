Bourse: Une performance de 16,9% pour le portefeuille de BKGR en 2023

Le portefeuille de BMCE Capital Global Research (BKGR) a réalisé une performance de 16,9% sur l’ensemble de 2023, contre 16,4% pour son benchmark (MASI-RB).



“Notre sélection de valeurs profite de la perspicacité de la stratégie initiale adoptée et des remaniements effectués au fil des mois dépendamment des opportunités du moment sur le marché”, indique BKGR dans son rapport “Strategy 2024”.



En termes de valorisation, le portefeuille BKGRtraite à 19,7x ses bénéfices, contre 20x pour le MASI, et affiche un rendement (D/Y) de 2,5%, contre 3,1% pour le MASI, fait savoir la même source. Depuis leur introduction et dans un marché globalement haussier, les titres ayant porté le portefeuille de BKGR à la hausse concernent Akdital avec une hausse de 79,71%,Addoha qui avance de 40,08% et CDM avec une progression de 39,09%. A contrario, les analystes BKGR estiment que deux de leurs paris se sont révélés décevants, à savoir LabelVie et HPS qui enregistrent des contre-performances annuelles respectives de -7,97% et de -4,31%.