Bourse : Le portefeuille de BKGR progresse de 6,19% à fin septembre

La sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research (BKGR) poursuit son trend haussier avec une progression mensuelle de 6,19% à fin septembre 2024, portant ainsi sa performance y-t-d (year-to-date) à 34,85%, selon BKGR.



"À l’issue du mois de septembre, la performance de la sélection de valeurs de BKGR a surpassé celle de son benchmark, alors que le MASI-RB, n’a clôturé le mois que sur une amélioration de 3,58% pour une performance y-t-d de +22,55%", fait savoir BKGR dans sa publication "Strategy - Septembre 2024".



En termes de valorisation, le portefeuille BKGR traite à 30,4x ses bénéfices prévisionnels, contre 23x pour le MASI. Le rendement du dividende (D/Y) de ce portefeuille s'établit à 2,5%, légèrement en dessous de celui du MASI à 3,1%.



Depuis la constitution du portefeuille à fin 2023, les titres ayant enregistré les plus fortes hausses sont TGCC S.A avec +137,54%, Akdital avec +118,57%, et Marsa Maroc avec +75,14%.



À l'inverse, certains titres ont évolué en territoire négatif, notamment HPS avec une baisse de 11,23%, Snep à -2,86%, et Itissalat Al-Maghrib à -1,88%.



Les analystes de BKGR notent qu'en l'absence d'opportunité, aucun remaniement du portefeuille n'a été opéré durant le mois de septembre.