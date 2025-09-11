Augmenter la taille du texte
Botola Pro D1: Les grosses écuries annoncent la couleur d’entrée

Lundi 15 Septembre 2025

Botola Pro D1: Les grosses écuries annoncent la couleur d’entrée
Le club de l’AS FAR s'est imposé à domicile face au nouveau promu, l'Union Yacoub El Mansour, par 2 buts à 0, samedi en match de la première journée de la Botola Pro D1 (saison 2025-2026).

Les buts des Militaires ont été inscrits par Rabiea Hrimat (57e) et Youssef El Fahli (80e).
Dans l'autre match programmé samedi, le FUS de Rabat, qui recevait à Kénitra, s’est incliné face au Raja de Casablanca sur le score de 2 buts à 0.
Adam Ennafati a permis aux visiteurs de prendre l’avantage en transformant un penalty (45+2e), avant qu’Abdellah Khafifi ne creuse l’écart (54e).

Vendredi, le Wydad de Casablanca a surclassé au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Kawkab de Marrakech par 1 but à 0.
Le but de la victoire des Rouges a été signé Walid Sabbar à la 36e minute de jeu.
 
Le représentant de la ville ocre aurait pu mener au score dès la 16e minute sur penalty, mais Youssef Zghoudi l’a raté.

Les Marrakchis ont également dû terminer le match à dix, après l'expulsion du Kényan Johnstone Omurwa Otieno à la 80è minute.
Toujours vendredi au Grand stade d’Agadir, la Renaissance de Berkane a taillé en pièces (4-0) le nouveau promu l’Olympique Dcheira.
Les buts des champions du Maroc en titre ont été inscrits par Mounir Chouiar (17e), Mohamed El Morabit (38e), Youssef Mehri (40e) et Amine Azri (72e).

Quant à l’Olympic de Safi, il a été tenu en échec par l’Union de Touarga, un but partout (1-1). Les locaux ont ouvert le score par le biais de Karmoune Faraji (43e), alors que les visiteurs ont égalisé au temps additionnel, grâce à Nasreddine Moustaghfir (90+2).

Auparavant, l’Ittihad de Tanger a fait match nul à domicile face au Hassania d’Agadir (1-1). Le club soussi a ouvert le score par le biais de Baba Bello Llou en temps additionnel de la première mi-temps (45+5e), alors que le club du Détroit a égalisé grâce à Mouhsine Moutouali sur penalty, quatre minutes plus tard (45+9e).
Cette première manche de la Botola devait se clôturer hier avec la tenue des rencontres DHJ-CODM et MAS-RCAZ.

A noter que le bal de la seconde journée sera ouvert ce lundi à partir de 17 heures avec la confrontation opposant l’IRT à l’OCS.
 

Lu 95 fois

Tags : Botola Pro D1, grosses écuries

