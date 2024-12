Botola Pro D1 "Inwi" : Le FUS et le DHJ se neutralisent, l’OCS et le HUSA dos à dos

À Kénitra, le FUS de Rabat et le Difaa Hassani d'El Jadida (DHJ) ont livré un duel spectaculaire, concluant sur un score de parité 3-3, vendredi en match de la 13ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.



Les Rabatis ont trouvé le chemin des filets grâce à Anas Serrhat (45+1), Amine Souane (50e), et Soufiane Tazi (76e), tandis que les Doukkalis ont répondu par Khalid Baba (32e), Youssef Arbidi (78e), et Omar Arjoune (89e). Ce résultat place provisoirement le DHJ à la quatrième position, à égalité avec le Wydad de Casablanca et le Maghreb de Fès (19 points), tandis que le FUS rejoint le Raja Casablanca à la huitième place (17 points).



À Safi, l’Olympic local (OCS) et le Hassania d’Agadir (HUSA) n’ont pas su se départager, terminant sur un score vierge (0-0). Ce match, âprement disputé, a vu les locaux rater un pénalty par Cheikhna Samaké (70e) avant de terminer à neuf après les expulsions d’Abdoul Ouedraogo (80e) et d’Anas Soufeir (90+9e). Ce nul permet à l’OCS de grimper provisoirement à la 11e place avec 15 points, tandis que le HUSA rejoint le FUS et le Raja Casablanca à la huitième position avec 17 points.