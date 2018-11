Beyoncé vs Shakira Le match

Shakira et Beyoncé ont souvent été comparées. Les deux chanteuses aux formes généreuses et à la chevelure de rêve ont pourtant un style musical différent. Shakira/Beyoncé : amies, rivales ou ennemies ?

Les deux superstars ont tout pour être rivales ! Elles arborent le même physique, la même chevelure et le même déhanché. Mamans et businesswomen, elles se ressemblent tellement qu'il semble irréel qu'elles ne soient pas ennemies ou concurrentes ! Et pourtant, si dans l'industrie musicale les vraies amitiés se font rares, les deux stars s'admirent profondément depuis de nombreuses années, et se le montrent à tour de rôle sur les réseaux sociaux.

En 2006, Shakira et B surprennent leurs fans et se réunissent sur le titre "Beautiful Liar". Pour cette chanson, les deux chanteuses ont tourné un clip aussi sensuel que sexy. A l'époque, Shakira s'était dite honorée de pouvoir enregistrer avec Queen B. Elles gagnent, grâce, à ce duo, le prix de la meilleure collaboration en 2007 !

Un clip aussi hot que celui de "Can't Remember to Forget You" de Shakira et Rihanna, qui a marqué, lui aussi, l'histoire des duos !