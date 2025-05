Béni Mellal : Lancement de "la Banque de projets coopératifs" destinée à stimuler l'entrepreneuriat

La Délégation régionale de l'Office du développement de la coopération (ODCO) à Béni Mellal-Khénifra a procédé, jeudi, au lancement de "la Banque de projets coopératifs", destinée à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat dans l'écosystème coopératif régional.



Lancée sous la supervision du Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, cette initiative vise à soutenir les coopératives en facilitant leur accès à des idées de projets innovantes et à renforcer l’innovation dans l’écosystème coopératif marocain.



Elle ambitionne de recenser des idées de projets coopératifs innovants, en coordination avec tous les acteurs concernés, notamment les administrations, la société civile, les coopératives et les porteurs de projets au niveau de la région, le but étant de promouvoir le secteur coopératif et faire émerger des coopératives de nouvelle génération porteuses de projets prometteurs qui tiennent compte des spécificités de la région.



Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional de l’ODCO à Béni Mellal-Khénifra, Taoufik Riad a précisé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’initiative "Banque de projets coopératifs", lancée par l’ODCO pour accompagner les coopératives en leur facilitant l’accès à des idées de projets innovants, notant que cette initiative vise à faire du secteur coopératif un levier de développement économique inclusif à travers la conception de projets adaptés aux spécificités de chaque région.



A cette occasion, un "Ideathon" a été organisé pour identifier des projets coopératifs à fort impact social et économique. Ce concours d’idées vise à récompenser les projets les plus innovants, porteurs d’un impact social et économique tangible, dans le but de stimuler l’investissement dans le secteur coopératif.



La rencontre a été marquée par une série de présentations axées sur le rôle des coopératives dans le renforcement de l'économie sociale, en tant que moteur essentiel du développement territorial.