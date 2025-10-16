Béni Mellal : La maison de retraite Ouled M'barek, un modèle d’accompagnement humain pour les personnes âgées  

La maison de retraite Ouled M’barek, réalisée dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), s’affirme comme un espace social exemplaire, dédié à la prise en charge des personnes âgées vulnérables.



Située au douar Ouled Ayoub, dans la commune d'Ouled M'barek (province de Béni Mellal), cette structure a été mise en place en 2022 et a ouvert ses portes en décembre 2024, avec une capacité d’accueil de 60 résidents.

Au total, 38 personnes bénéficient des services de cette structure sociale, qui offre des conditions de vie adaptées alliant confort, suivi médical et accompagnement psychologique.



Il s’agit notamment de l’hébergement, de la restauration, et de l’accompagnement sanitaire et social, ainsi que de la médiation familiale et du suivi personnalisé de chaque bénéficiaire. Des activités récréatives, religieuses ou médicales sont régulièrement organisées pour favoriser l’intégration et le bien-être des pensionnaires.



Pour Hamid El Bayda, directeur de l’établissement, la maison de retraite Ouled M’barek constitue un modèle de structure sociale qui fournit des services de qualité, en œuvrant à préserver la dignité des catégories ciblées et à améliorer leur qualité de vie. Le projet repose sur un partenariat entre la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra, la commune d'Ouled M'Barek et l’Association caritative islamique de Béni Mellal, chargée de la gestion quotidienne.



La Coordination régionale de l'Entraide nationale assure le suivi administratif et technique, tandis que la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale se charge des examens médicaux et des hospitalisations des résidents.



La maison de retraite Ouled M’barek constitue, ainsi, un exemple concret d’engagement local pour le renforcement de la solidarité sociale et l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées en situation de fragilité dans la province de Béni Mellal.