Ben Affleck/Jennifer Garner Les enfants d’abord

Même si le couple Ben Affleck/Jennifer Garner n'a finalement pas résisté aux infidélités du comédien, pas question pour les deux ex de sacrifier l'équilibre familial de leurs enfants! L'actrice de 44 ans et le réalisateur/comédien avaient annoncé leur rupture en juin 2015 après dix années de mariage. "Peu importe ce qu'il se passera, Ben et Jen se sont engagés à élever de façon unie leur famille et continueront de le faire", avait déclaré une source au magazine américain US Weekly au moment de leur rupture. L’éducation et le bien-être de leurs enfants sont manifestement un moteur important dans leur volonté de conserver de bons rapports.

Les deux stars s'étaient donné rendez-vous au Coldwater Canyon Park, à Beverly Hills, afin de passer un peu de bon temps avec leurs enfants, Violet, Seraphina et Samuel. A l'occasion d'une journée ensoleillée, le petit dernier aujourd'hui âgé de 5 ans s'est fait un plaisir de faire un peu de basket avec son papa venu au parc en moto. Un bon moyen également pour l'acteur de 45 ans de se changer les idées, lui qui a été malmené ces dernières semaines, égratigné par les dommages collatéraux de l'affaire Harvey Weinstein.