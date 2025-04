Bank Al-Maghrib lance un nouveau portail pour l’accès des citoyens à des informations relatives aux comptes bancaires

Bank Al Maghrib (BAM) a annoncé, lundi, le lancement d'un nouveau portail permettant l’accès des citoyens à des informations relatives aux comptes bancaires les concernant de manière sécurisée, autonome et instantanée.



Lancée en marge de l’édition 2025 du Gitex Africa, qui se tient du 14 au 16 avril à Marrakech, cette plateforme s’inscrit dans le cadre du processus de digitalisation des services d’intérêt commun rendus, actuellement, au public au niveau du réseau de Bank Al-Maghrib, indique la Banque centrale dans un communiqué.



Le portail, accessible via le web, offre trois services:



• Information sur les comptes bancaires d’un client: Le client peut accéder aux coordonnées de l’ensemble de ses comptes bancaires précédemment ouverts auprès des banques de la place et ce, quel que soit le statut de ces comptes (ouvert, clôturé, etc.);

• Information sur les comptes bancaires d’un défunt : Dans le cadre d’une succession, un héritier, son mandataire ou un légataire, peut demander, à travers le portail, les coordonnées des comptes bancaires du défunt et procéder à leur récupération auprès de l’une des agences de Bank Al-Maghrib de son choix ;

• Information sur les incidents de paiement sur chèques : Les émetteurs de chèques peuvent obtenir, via le portail, des informations liées aux incidents de paiement de ces chèques.



Pour garantir un accès sécurisé à cette nouvelle plateforme, Bank Al-Maghrib s’appuie sur le système d’authentification de la Direction générale de la sûreté nationale, basé sur l’utilisation de documents d’identité officiels.



Le portail des usagers des services d’intérêt commun est accessible à l’adresse PortailUsagers.Bankalmaghrib.ma