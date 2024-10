BKGR prévoit une hausse de 5,1% de la capacité bénéficiaire des sociétés en 2024

BMCE Capital Global Research (BKGR) table sur une amélioration de 5,1% de la capacité bénéficiaire à 30,8 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, soit son niveau le plus élevé sur les 10 dernières années.



"Nous tablons sur une amélioration de 5,1% de la capacité bénéficiaire à 30,8 MMDH en 2024, soit son niveau le plus élevé sur les 10 dernières années, et de 22,7% à 37,7 MMDH en 2025. Hors éléments exceptionnels, elle devrait progresser de 13,5% en 2024 à 34,8 MMDH et de 8,4% en 2025 à 37,7 MMDH", indique BKGR dans son récent "Forecast 2024/2025".



En 2024, la capacité bénéficiaire des industries devrait se contracter de 8,1% à 14 MMDH, estime la même source, notant que le RNPG (Résultat net part du groupe) devrait ressortir en progression de 18,5% à 18,1 MMDH portée principalement par TotalEnergies, Marsa Maroc et Afriquia Gaz.



S'agissant des financières, la capacité bénéficiaire devrait enregistrer en 2024 une croissance à deux chiffres de 21%, tirée principalement par la bonne tenue du PNB (Produit Net Bancaire) ainsi que par l’allègement des charges générales d’exploitation.



Pour sa part, le taux du coût du risque devrait afficher une légère baisse à 1,2% (contre 1,3% en 2023) grâce à l’amélioration de la situation macro-économique au Maroc et en Afrique de façon générale ainsi qu’à une meilleure politique de recouvrement et de gestion des risques.



Pour ce qui est de la capacité bénéficiaire des assurances, elle devrait s’apprécier de 7% en 2024, tirée principalement par la légère hausse du résultat technique ainsi que par le bon comportement du résultat non-technique.



Par ailleurs, BKGR prévoit que le Price Earning Ratio (PER) de son Scope de 40 valeurs devrait s’élever à 20,9x en 2024, sous l’effet de la hausse générale des cours des sociétés cotées non compensée par la croissance de la capacité bénéficiaire, tandis que le PER Marché serait de l’ordre de 18,5x en 2024, soit un niveau de valorisation davantage attractif.



Pour 2025 et compte tenu de la bonne dynamique attendue, les analystes tablent sur un PER de 17,1x (inférieur à celui des 5 dernières années) ce qui laisserait entrevoir une nouvelle poche de croissance pour le Marché Action.