Azzeddine Farhane : Le Maroc continue de soutenir le renforcement des capacités africaines dans le domaine des soins de santé

Le Maroc continue de soutenir le renforcement des capacités africaines dans le domaine des soins de santé et reste prêt à accueillir davantage de candidats des Etats membres pour des stages et des formations médicales cliniques, a affirmé, mercredi à Vienne, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.



Dans une intervention à l'occasion d'un événement organisé en marge de la 68e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) concernant l'initiative "Rayons d'espoir" de l'Agence, M. Farhane a rappelé la désignation l'année dernière de l'Institut national d'oncologie de Rabat (INO) comme centre d'ancrage de l'AIEA, dans le cadre du partenariat de longue date entre le Maroc et l'AIEA.



Avant même la mise en place d'un centre d'ancrage à Rabat, l'INO était désigné depuis 2003 comme centre de formation régional de l'Accord de coopération pour l’Afrique sur la recherche, le développement et la formation dans le domaine de la science et de la technologie nucléaires (AFRA), a-t-il précisé, soulignant que l'Institut a formé de nombreux médecins, technologues en radiothérapie et physiciens médicaux.



Par ailleurs, le diplomate a rappelé que depuis son lancement, le Maroc a apporté son soutien à l'initiative "Rayons d'espoir" qui s'inscrit dans la continuité des deux side-events présidés par le DG de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer en 2021 et 2022.



En effet, le Maroc, en tant que président de la 64e session de la Conférence générale de l'AIEA, a organisé un panel de haut niveau sur le cancer du col de l'utérus en Afrique, a indiqué M. Farhane, notant que par la suite une résolution a été soumise par le G77 et adoptée pour soutenir les efforts de l'AIEA dans la lutte contre le cancer.



Et de conclure que l'initiative "Rayons d'espoir", qui vise à atténuer l'impact du cancer dans le monde entier et en particulier en Afrique, est aujourd'hui considéré comme un programme phare de l'AIEA, couronné de succès et ayant un impact considérable.