Débat à Dakhla sur les stratégies de marketing territorial au service d'une croissance durable

Des universitaires et experts se sont penchés, mercredi à Dakhla, sur les multiples leviers et stratégies du marketing territorial, considéré comme un outil majeur pour promouvoir une croissance durable et renforcer l'attractivité de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Réunis lors d'une journée d’étude organisée à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), sous le thème "Branding Dakhla: stratégies de marketing territorial pour une croissance durable et une attractivité régionale", les intervenants ont exploré les approches innovantes permettant de faire de Dakhla un modèle de développement durable.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’ENCG-Dakhla, Aziz Sair, a mis en exergue l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, notant que la région qui est ouverte à la fois sur les pays du Sahel africain et sur l’autre rive de l’Atlantique, dispose d’atouts naturels et connaît un élan de développement tous azimuts, à travers la mise en œuvre de projets structurants d’envergure, dont le port de Dakhla Atlantique.



Pour sa part, le chef du département commerce et gestion au sein de cet établissement universitaire, Houssine Soussi, a souligné que cette rencontre a pour objectif de créer un espace de réflexion réunissant universitaires, chercheurs, professionnels et acteurs locaux, en vue de promouvoir la destination de Dakhla tant sur le plan régional qu’international.



Dans son intervention intitulée "L'Initiative Royale pour l’Atlantique: perspectives de paix, de développement et de sécurité", le président du Centre international de recherches sur la prévention des enfants soldats, basé à Dakhla, Abdelkader Filali, a fait savoir que cette Initiative est de nature à insuffler une nouvelle dynamique en matière de développement territorial, notant qu’elle est également garante de la stabilité dans la région du Sahel et de l’Atlantique.



Pour sa part, la conseillère en orientation scolaire et formation à la Cité des métiers et des compétences de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Fatiha Bailla, a mis l’accent sur la relation entre la recherche académique et le développement territorial, à travers une analyse comparative des systèmes d’innovation.



Les autres intervenants ont plaidé pour le renforcement de l'attractivité de la région afin d’attirer les investissements et promouvoir le secteur touristique, faisant observer que le marketing territorial représente un outil stratégique majeur pour mettre en valeur les spécificités des régions et soutenir le développement durable et inclusif.



Au programme de cette rencontre figurent plusieurs thématiques axées notamment sur "Les stratégies de développement économique durable de Dakhla: les dimensions économique, environnementale et sociale", "Le renforcement de l'attractivité territoriale à travers un marketing innovant" et "Le rôle des infrastructures dans la consolidation du positionnement de Dakhla en tant que hub économique régional".