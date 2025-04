Atelier régional sur les données électroniques préalables

Dans le cadre du partenariat entre le Groupe Barid Al-Maghrib et l’Union postale universelle (UPU), un atelier régional dédié aux données électroniques préalables (EAD) s’est tenu à Rabat du 22 au 24 avril 2025. Cet événement a rassemblé des représentants de onze pays arabes, sous l’encadrement d’experts du Bureau international de l’UPU.



Les données électroniques préalables sont un levier clé pour optimiser les performances postales et renforcer la sécurité des chaînes logistiques internationales. Cet atelier a visé à renforcer les capacités techniques des opérateurs postaux de la région arabe en matière d’échange de données, à travers des formations pratiques sur les systèmes numériques de l’UPU, notamment la déclaration en douane (CDS) et le système postal international (IPS).



A l’ouverture de l’atelier, Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, a souligné: «L’accueil par le Maroc de cette importante rencontre régionale s’inscrit en parfaite harmonie avec les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en matière de promotion de la coopération Sud-Sud et d’adoption des technologies numériques comme levier de modernisation des services publics».



Il a également déclaré: «Dans un contexte marqué par des mutations numériques rapides, il est devenu indispensable pour le secteur postal d’adopter les meilleures pratiques internationales et de recourir aux technologies les plus avancées pour améliorer la qualité de ses services. »



Cette initiative témoigne de l’engagement constant de Barid Al-Maghrib en faveur de la transformation numérique du secteur postal et de sa volonté de contribuer activement à la dynamique régionale portée par l’UPU.



Outre le pays hôte, le Maroc, l’atelier a connu la participation de représentants des pays suivants : Djibouti, Irak, Jordanie, Mauritanie, Palestine, Soudan, Sultanat d’Oman, Syrie, Tunisie et Yémen.