Au Mali, la junte lance une consultation cruciale selon elle mais contestée

Les autorités maliennes dominées par les militaires ont lancé samedi des consultations nationales censées constituer le préalable à des élections et un retour des civils au pouvoir, repoussés sine die malgré les pressions internationales.



Ces Assises nationales de la refondation sont présentées par les autorités comme un moment crucial de la transition ouverte après le putsch de 2020 mais boycottées par de nombreuses organisations.



Elles se sont ouvertes pour deux jours au niveau local en dehors de Bamako, ont indiqué des officiels. Les Assises des différentes communes de Bamako sont programmées pour deux jours à partir du 22 décembre. Le processus sera parachevé du 27 au 30 décembre par des Assises nationales.



Un document de travail établi par la commission d'organisation et consulté par l'AFP montre que la tenue des Assises est "impossible" dans plus de 200 localités, visiblement à cause de l'insécurité qui y règne.



Ces consultations sont supposées accoucher de recommandations en vue de réformes destinées à remédier aux maux du pays pris dans la tourmente depuis le déclenchement d'insurrections indépendantiste et jihadiste en 2012. Elles s'ouvrent à la veille d'un sommet de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao).



La Cédéao, qui a suspendu le Mali de ses organes de décision et qui a infligé des sanctions individuelles aux membres de la junte, doit à nouveau examiner la situation politique. Elle a brandi lors d'un précédent sommet la menace de sanctions supplémentaires en l'absence de calendrier électoral.



Le Mali a été le théâtre de deux coups d'Etat militaires en moins d'un an, en août 2020 et mai 2021. Les militaires s'étaient engagés sous la pression de la Cédéao, médiatrice, et d'une partie de la communauté internationale, à remettre le pouvoir aux civils après des élections présidentielle et législatives programmées en février 2022.



Mais les autorités ont finalement notifié à la Cédéao être dans l'incapacité de respecter le calendrier convenu.



Le gouvernement invoque l'insécurité persistante dans ce pays pauvre et enclavé, livré depuis 2012 aux agissements de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, et aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d'exactions.



Le Premier ministre installé par la junte, Choguel Kokalla Maïga, insiste sur la tenue des Assises préalablement aux élections. Il affirme la nécessité de ne pas rééditer les erreurs du passé et de tenir des élections ne prêtant pas à la contestation.



Le Mali a déjà connu de telles consultations nationales par le passé. C'est l'un des griefs des organisations qui ont décidé de ne pas y prendre part, avec la demande que les élections aient lieu rapidement et avec les critiques contre l'absence de véritable concertation.



Le Cadre d'échange, réunion de plusieurs partis et regroupements de partis, a jugé samedi dans un communiqué que ces Assises n'étaient qu'une "manoeuvre dilatoire" destinée à prolonger la transition, de la part d'un gouvernement "sans repère, ni boussole".



Associé à d'autres organisations, le Cadre d'échange "rejette d'office" les conclusion des Assises.



D'autres acteurs importants, au sein d'un Cadre stratégique permanent (CSP), ont eux aussi prévenu vendredi que les conclusions des Assises ne les engageraient "nullement". Le Cadre réunit des groupes armés signataires en 2015 de l'accord d'Alger, considéré comme crucial pour stabiliser le pays.



Une association de soutien à l'imam Mahmoud Dicko, figure tutélaire des protestations qui s'étaient achevées avec le putsch de 2020, a aussi appelé au boycott.



Le CSP et l'association disent avoir été écartés de la concertation. L'accord d'Alger a été relégué "au dernier plan", affirme le CSP. Les autorités s'adonnent de plus en plus au "clanisme", affirme l'association de soutien à l'imam Dicko.