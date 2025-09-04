Au DHJ, l'ambition est de jouer les devants du tableau

Le Difaa Hassani d’El Jadida ambitionne de s’imposer parmi l’élite nationale de la Botola Pro D1 de football (2025-2026), en se hissant dans le peloton de tête et décrocher une place qualificative pour une compétition continentale.



Fondé en 1956, le club doukkali, l’un des plus anciens du Maroc, a fixé plusieurs objectifs pour l’exercice à venir, en l’occurrence une place parmi le quatuor de tête et aller le plus loin possible en Coupe du Trône.



A cet effet, les préparatifs ont été entamés dès le mois de juillet, traduisant la volonté des dirigeants de doter l’équipe d’une ossature compétitive capable de rivaliser avec les grandes formations du championnat.



Dans une déclaration à la MAP, le président du club, Abdellatif El Mouktarid, a souligné que la direction a procédé à plusieurs recrutements ciblés afin d’insuffler un sang neuf et permettre à l’équipe de jouer les premiers rôles.



Il a ajouté que le club a, également, ouvert la voie à des éléments issus des catégories jeunes et espoirs, dans l’optique de leur offrir la chance de défendre les couleurs de l’équipe A.



Par ailleurs, il a indiqué que le bureau dirigeant a pris une série de mesures destinées à garantir une participation de haut niveau en Botola Pro, tout en engageant des négociations avec plusieurs partenaires économiques pour leur adhésion à la société sportive du club, et ce, en vue d’un véritable essor du club doukkali.



Dans ce sens, le contrat de l’entraîneur portugais Rui Almeida a été renouvelé, alors que le staff technique et médical a connu plusieurs changements.



En outre, le DHJ a disputé neuf rencontres amicales jusqu’à fin août, ponctuées par des victoires face au Widad de Témara, à la Renaissance sportive de Casablanca, à l’Ittihad Yacoub Al Mansour et au Kawkab de Marrakech, ainsi que par des revers devant la Jeunesse Sportive Massira et l’AS FAR, tandis que trois autres matches se sont soldés par des résultats nuls.



Le club a, également, pris part au tournoi "feu Hamid El Hazzaz", s’inclinant aux tirs au but contre le Wydad de Casablanca (1-1 après le temps réglementaire), puis face au Maghreb de Fès lors du match de classement (1-2).



Le coach Almeida s’emploie, désormais, à intégrer les nouvelles recrues dans le schéma tactique du groupe, dans le but d’asseoir une cohésion avec les cadres de l’équipe et d’arrêter l’effectif idéal en vue du coup d’envoi de la Botola Pro, prévu le 12 septembre.

Pour son entrée en lice, le Difaa Hassani d’El Jadida accueillera le COD de Meknès, avant de se déplacer pour affronter la Renaissance Zemamra, dans le cadre de la 2e journée.