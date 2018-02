“Attijariwafa bank” lance le Club Afrique Développement Mauritanie

Le groupe "Attijariwafa bank" et "Attijari bank Mauritanie" ont procédé, récemment à Nouakchott, au lancement officiel du Club Afrique Développement Mauritanie de cette institution bancaire.

"La décision du lancement du Club Afrique Développement Mauritanie vise non seulement à promouvoir le pays à l'échelle du continent, mais également à accompagner la communauté économique mauritanienne dans la concrétisation de ses projets d’investissement en Mauritanie et en Afrique", a souligné le directeur général d’Attijari bank Mauritanie, Otmane Boudhaimi lors de cette manifestation, rapporte la MAP.

Il a rappelé les progrès tangibles réalisés par le pays en matière économique et de gouvernance qui a fait un bond de 26 places dans le classement Doing business en 3 ans.

Pour sa part, Mme Mouna Kadiri, directeur du Club Afrique Développement du groupe "Attijariwafa bank" a, après avoir présenté les services et la plateforme du Club, indiqué que cette 9e antenne vient consolider le dispositif d’accompagnement des opérateurs économiques sur le continent.

De son côté, le ministre mauritanien de l’Economie et des Finances, M. Moctar Ould Djay, a présenté les potentialités d’investissements en Mauritanie dans les secteurs de l’énergie, en particulier les ressources minières, la pêche, l’élevage, l’agriculture, le tourisme et l’industrie.

A titre d’exemple, "la Mauritanie dispose de 135.000 hectares irrigables dont seulement 10% sont exploitées", a relevé le ministre, qui a également présenté le programme d’investissement public pour équiper le pays en production énergétique, multipliée par 10 en 7 ans, de construction de réseau électrique, en infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Pour la ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, la Mauritanie se positionne dans la dynamique d’intégration africaine.

Quant au président de l’Autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Ould Daf, il a mis en avant les mesures incitatives favorisant les investissements, faisant savoir qu'à ce jour, 285 entreprises opérant notamment dans la pêche, les mines et les industries de transformation, sont implantées dans la zone franche.

Quelque 200 chefs d’entreprises de Mauritanie, de Côte d’Ivoire, de Corée du Sud, de Chine, du Maroc et de la France ont pris part à cette manifestation à l’occasion de laquelle une conférence sur les "Opportunités d’investissement en Mauritanie" a permis de mettre en exergue le plan stratégique de développement du pays 2016-2030, appelé "Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée" (SCAPP).

Pour rappel, le Club Afrique développement dispose également d’antennes locales au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Tunisie portées par les banques du groupe.

Une mission multi-sectorielle est prévue par le Club Afrique développement Côte d’Ivoire avec la Société ivoirienne de banque du 26 au 28 avril prochain à Abidjan. Le Club Afrique développement organise également les 18 et 19 octobre à Casablanca le 6e Forum international Afrique développement, une initiative impulsée par l’actionnaire de référence d’Attijariwafa bank, la Société nationale d’investissement, fonds d’investissement panafricain qui avait réuni depuis sa création en 2010 plus de 7500 opérateurs économiques de 36 pays avec plus de 17.000 rendez-vous d’affaires.