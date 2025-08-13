Arrestation d'un individu soupçonné de vol avec effraction dans une agence de transfert d’argent

-
Agé de 32 ans, le suspect, accompagné d'une autre personne, avait commis un vol en s'introduisant par effraction dans une agence de transfert d'argent dans la ville de Berkane, avant que les enquêtes et investigations effectuées n'aboutissent à son identification et à son arrestation, souligne la même source, précisant que le mis en cause est soupçonné de commettre deux opérations de vol similaires dans les villes de Zaïo et Oujda.
Le suspect a été soumis à l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent en vue d'interpeller d'éventuels complices dans cet acte criminel.