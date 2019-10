Approbation à Tan Tan de projets en faveur des jeunes et des personnes vulnérables

Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Tan Tan a approuvé, vendredi, un certain nombre de projets au profit des jeunes et des personnes en situation de vulnérabilité. Lors d'une réunion présidée par le gouverneur de la province de Tan Tan, Hassan Abdelkhalki, les membres du comité ont adopté un projet de convention de partenariat avec la Fondation Attawfiq Micro-Finance, filiale du Groupe Banque populaire, dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'intégration économique des jeunes et du programme d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité

L'accord vise à créer des projets générateurs de revenus pour diffuser la culture de l’auto-emploi, à encourager l'esprit d’entrepreneuriat et à promouvoir l’emploi des jeunes porteurs d’idées entrepreneuriales et des personnes en situation de handicap, en plus d'intégrer les nouvelles générations au marché du travail. Plus de 2,31 millions de dirhams sont mobilisés pour atteindre ces objectifs. En outre, le CPDH a validé un ensemble de projets proposés dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité. Le nombre de projets approuvés dans le cadre de ce programme a atteint 6 projets, dont l’acquisition de deux fauteuils roulants adaptés à la pratique de basket-ball d’un coût de 80.000 dirhams, au profit des membres de l’Association Achbal Mostakbal pour le sport des personnes handicapées, avec une contribution de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) estimée à 100.000 dirhams.

Il s’agit aussi de l'acquisition de fauteuils roulants au profit des personnes à besoins spécifiques d'un montant de 23.000 dirhams. Dans le cadre de l'intégration socioéconomique, les membres du CPDH ont adopté plusieurs projets générateurs de revenus au profit des personnes en situation de handicap pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 416.900 dirhams.