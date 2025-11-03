Appel public à l'épargne : 66 opérations financières traitées par l'AMMC en 2024

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a traité durant l'année 2024 un nombre total de 66 opérations financières, qui ont permis de mobiliser une épargne dépassant 108 milliards de dirhams (MMDH), soit le montant le plus élevé observé au cours des 10 dernières années, selon le récent rapport annuel de l'Autorité.



Le volume global des opérations sur titres de capital visées par l’AMMC en 2024 a atteint 7,3 MMDH, en hausse de 118% sur une année, fait savoir ce rapport.



D'après la même source, l'année 2024 a été marquée par le visa d'une introduction en Bourse (CMGP Group) de 1,1 MMDH, de six augmentations de capital totalisant près de 5,17 MMDH, d'une offre publique de retrait de 8 millions de dirhams (MDH) et de l'offre de vente au public des actions de Crédit du Maroc détenues par Holmarcom Finance Company, pour un montant de 1.033 MDH.



Par ailleurs, et conformément à l'article 8 de la loi n°44-12, l'AMMC a donné son accord pour une dispense de prospectus dans le cadre d'une augmentation de capital par incorporation de réserves d'un montant de 631 MDH, rapporte la MAP.



Pour ce qui est du volume global des émissions de titres de créances, il a atteint 101 MMDH, affichant une hausse de 17% comparativement à 2023. Cette hausse s'explique principalement par la forte augmentation des émissions d'obligations et des bons de sociétés de financement (BSF). Le volume global des émissions obligataires a connu une croissance de 50% sous l'effet de la hausse de 146% des émissions par placement privé (11,8 MMDH) et de 7% des émissions par appel public à l'épargne (11,9 MMDH).



Pour sa part, le volume des émissions de titres de créances négociables a augmenté de 10% à 77,5 MMDH, porté principalement par la hausse importante des émissions de bons de sociétés de financement qui ont grimpé de 90% à 13 MMDH.



Ledit rapport révèle aussi que le montant global des programmes de rachat visés en 2024 a progressé de 13% par rapport à 2023, notamment sous l'effet de la hausse de la fourchette des prix d'intervention du programme de rachat de la BCP. Le montant des opérations d'appel public à l'épargne réservées aux salariés de groupes étrangers et réalisées accessoirement au Maroc a atteint 532 MDH (+7%).