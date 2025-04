Appel à s’attaquer aux causes du terrorisme en se fondant sur le lien paix-sécurité-développement

Le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a appelé à s'attaquer aux causes structurelles profondes du terrorisme et de l'extrémisme violent, ainsi qu'aux facteurs qui les alimentent et les facilitent, en se fondant sur le lien entre la paix, la sécurité et le développement, comme le reflète la Déclaration de la conférence politique de l'UA sur la promotion du lien entre la paix, la sécurité et le développement en Afrique (Déclaration de Tanger).



Dans un communiqué sanctionnant la réunion tenue le 19 mars sur la déradicalisation comme levier de la lutte contre l'extrémisme violent en Afrique, rendu public mercredi, le CPS de l’UA souligne que la déradicalisation est un outil efficace dans la lutte contre les idéologies extrémistes et les discours de haine, ainsi que dans la prévention du terrorisme et de l'extrémisme violent, mettant l'accent sur la nécessité d'intégrer la lutte contre la radicalisation et les idéologies extrémistes dans le plan d'action de l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent.



Le texte a aussi insisté sur la nécessité de mécanismes de prévention adaptés aux camps de réfugiés, où les jeunes sont particulièrement vulnérables aux narratifs idéologiques extrémistes et d'investir dans la recherche sur l'impact des avancées technologiques sur la radicalisation et l'extrémisme violent en Afrique.



Le CPS de l’UA a en outre souligné le rôle important de stratégies de communication efficaces pour sensibiliser le public aux dangers du terrorisme et de l'extrémisme violent, relevant qu'il est impératif de tirer parti des meilleures pratiques et de l'expérience acquise par les pays africains en créant des plateformes pour le partage des expériences, des enseignements et des meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent propices au terrorisme.



Par ailleurs, le CPS de l’UA a reconnu l'impact des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité, telles que le changement climatique et les épidémies, sur les femmes et les filles.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa réunion tenue le 21 mars sur « Femmes, Paix et Sécurité (FPS) en Afrique », rendu public mercredi, le CPS de l’UA souligne la nécessité de prendre en compte ces impacts dans les stratégies de mise en œuvre de l'Agenda FPS en Afrique.



Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les quatre piliers principaux de l'Agenda FPS, à savoir la participation, la protection, la prévention, et les secours et le relèvement, en particulier dans les situations de conflit, réitérant l'appel du Conseil en faveur d'une participation pleine et effective des femmes aux processus de paix, y compris l'alerte précoce, la prévention des conflits, la médiation et le dialogue.



Le CPS a aussi rappelé la nécessité d'assurer un financement adéquat et durable des initiatives en faveur de «Femmes, Paix et Sécurité» sur le continent, soulignant la nécessité de définir des indicateurs clairs et de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation solides afin d’établir régulièrement un rapport sur l'état de mise en œuvre des engagements relatifs à l'Agenda FPS.



Il a souligné la nécessité de plaider en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 31 octobre 2000, qui traite de l'impact des conflits armés sur les femmes, tout en mettant l’accent sur l'importance de la participation des femmes aux initiatives en faveur de la paix et de la sécurité.



Le CPS de l’UA a condamné toutes les formes de violence perpétrées à l'égard des femmes et des filles en situation de conflit et de crise, ainsi que dans d'autres situations, en particulier en ce qui concerne la participation des femmes aux opérations de soutien à la paix, réaffirmant la tolérance zéro vis-à-vis des violences sexuelles et basées sur le genre à l'encontre des femmes, et l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes.



Il a appelé à ce que les auteurs de violences à l'égard des femmes et des filles en Afrique répondent de leurs actes.

A rappeler que le Maroc avait assuré la présidence du CPS de l’UA pour le mois de mars.