Appel à la valorisation du patrimoine architectural et de la mémoire de la ville d’Azemmour

Les participants à une conférence tenue samedi à la Maison de l'artisan d’Azemmour, ont appelé à promouvoir le patrimoine architectural et à préserver la mémoire de la ville, selon une approche participative mobilisant l’ensemble des acteurs et parties concernées.



Lors de cette rencontre, organisée par l’Association Doukkala en partenariat avec la Ligue de la société civile d’Azmmour et environs, sur le thème de la préservation de la mémoire de la ville, les intervenants ont insisté sur la nécessité de protéger, conserver et valoriser le patrimoine culturel local.



Par ailleurs, ils ont souligné l'importance de l’engagement des acteurs de la société civile et des élus pour créer une véritable dynamique, tout en proposant des solutions aux problématiques liées aux disparités territoriales et sociales.



A cet égard, le chercheur Azzedine Kara a indiqué que cette rencontre a constitué une opportunité pour mettre en lumière les zones historiques de la ville et leur contexte, tout en présentant quelques monuments emblématiques, afin de valoriser les données historiques à des fins de développement.



Il a ajouté que l’accent a également été mis sur l’évaluation des programmes de réhabilitation d’autres villes similaires à Azemmour, dans une approche intelligente tenant compte des aspects positifs et permettant de définir un plan précis de restauration et de revalorisation.



De son côté, le chercheur Abdelmajid Lzawiya a souligné l’importance de l’implication de la société civile dans le diagnostic de la situation de la ville, ainsi qu'en matière de débat et de planification du développement territorial, d'examen de la question des disparités sociales et de recherche de solutions aux défis locaux.



Pour sa part, Abdelkrim Bencherki, président de l’Association Doukkala, a relevé que cette conférence répond à la nécessité de mettre en place des programmes de développement territorial et de justice spatiale, à travers une nouvelle génération de projets visant à valoriser les spécificités locales et à consolider la régionalisation avancée.



A cette occasion, un accord de partenariat a été signé entre l’Association Doukkala et la Ligue de la société civile d’Azemmour et environs, afin de concrétiser les modalités de coopération et de contribuer à un développement durable et à un avenir meilleur pour la région.



La rencontre s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province d’El Jadida Mhamed Atfaoui, du directeur général du Fonds d’investissement et de gestion, du président du Conseil local des oulémas, ainsi que de plusieurs acteurs des secteurs associatif et culturel.