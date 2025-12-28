Magistral concert lyrique à Casablanca pour clore l’année 2025 en beauté

Trois grands chanteurs lyriques de la Scala di Milano, Roberta Salvati (soprano), Simone Fenotti (ténor) et Gabriele Valsecchi (basse) se sont produits récemment au Théâtre Italia (Consulat général de Casablanca).



Accompagné par la pianiste Ester Snider, le trio d’opéra s’est magnifiquement illustré lors de cette soirée organisée par le Consulat général d’Italie et Dante Alighieri de Casablanca, qui a rassemblé un public nombreux, habitué des lieux, ainsi que des invités venus des quatre coins de la ville, voire au-delà pour certains.



Le concert, qui a connu une brève mais captivante participation de la chorale du collège italien Enrico Mattei de Casablanca, a été l’occasion pour la présidente de l’association culturelle italienne, Marina Sganga Menjour, de « souhaiter une bonne année, placée sous le signe de la prospérité, de la santé et du bonheur » au public qui comptait de nombreux curieux et amateurs de musique lyrique.



Ce soir-là, les trois chanteurs d’opéra ont offert une prestation digne des festivités de Noël et de fin d’année et, naturellement, de leur renommée, dans une salle archicomble au point que les responsables ont dû en stopper l’accès plus tôt que d’ordinaire pour contenir l’afflux d’un public qui ne cessait d’arriver.



Il faut dire que le programme présenté lors de cette soirée proposait un gala lyrique de grande qualité avec des airs, duos et trios tirés des célèbres opéras des grands compositeurs italiens tels que Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini et Gaetano Donizetti.



Avec le talent qu’on leur connaît, des voix magnifiques et une expérience scénique reconnue, le public a eu droit à une prestation captivante qui l’a ébloui de la première à la dernière note.



Le succès de ce concert n’a rien d’étonnant dès lors que le théâtre accueillait des artistes pas comme les autres dont le talent, la prestance et le génie suscitent respect et considération.



Comme l’a souligné Marina Sganga Menjour dans sa déclaration avant le concert, Roberta Salvati et Simone Fenotti interprètent régulièrement des rôles principaux dans les importants opéras représentés à la Scala de Milano ; tandis que Gabriele Valsecchi fait partie de la chorale du Teatro alla Scala depuis 2023 où il se produit également en tant que soliste.



Lauréate de nombreux premiers prix lors de concours nationaux et internationaux, la pianiste Ester Snider a été, de son côté, accompagnatrice au sein d'importantes institutions, dont l'Accademia du Teatro alla Scala de Milan, a rappelé la présidente de l’association culturelle italienne.



Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient créé une belle ambiance dans la salle et aient été rappelés à trois reprises à la fin de la soirée par un public qui aurait visiblement souhaité prolonger cette soirée musicale.



Grande surprise de cette soirée, les élèves du collège de l’école italienne de Casablanca ont présenté, pendant l’entr’acte, leurs meilleurs vœux de bonne fête en interprétant le célèbre titre « Oh, happy day » tiré du film « Sister act2 » avec Whoopi Goldberg, Kathy Najimy et Barnard Hughes.



Vêtues de rouge et du noir, ces chanteurs en herbe ont offert une belle performance sous la direction de leur professeur Fiorella Nneka Ekuweme, accompagnés au piano par Nicola Tontoli, venu d’Italie pour l’occasion. Une prestation qui a reçu un bel accueil et de chaleureuses ovations.



Commentant le concert lyrique de cette soirée-là, Carlo Pesta, le président et directeur artistique du Ballet de Milan, a confié : «L'accueil du public a comme toujours été magnifique», s’est-il réjoui avant de remercier le Consulat général d’Italie et Dante Alighieri de Casablanca et de rappeler que ce n'est pas la première fois qu’ils se produisent ici.



« L'année passée, nous avions organisé un gala un peu plus classique, lyrique si l’on peut dire. Cette année, j'ai essayé de rénover le répertoire en proposant des morceaux d'opéra qui ne sont pas normalement utilisés pour les galas. Et cela a rencontré un grand succès au vu de l’accueil réservé aux chanteurs », a poursuivi cette figure emblématique de la scène chorégraphique italienne.



C’est la preuve qu’« on peut tirer quelque chose de nouveau dans les opéras pour l’inscrire dans un programme de gala. A la fin, on a vu l'ambiance : les artistes ont été beaucoup applaudis. C'est quelque chose qui les a marqués. La salle était très pleine, ce qui les incite à revenir une prochaine fois », a conclu Carlo Pesta.



Alain Bouithy