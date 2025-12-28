Vernissage à Casablanca de l'exposition collective "Vibrations intérieures"

Le vernissage de l'exposition collective "21/Vibrations intérieures" s'est tenu samedi à la galerie Living 4 ART à Casablanca, en présence de personnalités du monde de l’art et de la culture.



Selon les organisateurs, cette exposition, qui se poursuit jusqu’au 24 janvier prochain, aborde la création artistique comme une expression des univers intérieurs des 21 artistes participant à l’événement. Les œuvres exposées traduisent leurs émotions, leurs mémoires et leurs perceptions sensorielles.



Ces vibrations invisibles se manifestent à travers la matière, la couleur, le mouvement et la composition, chaque œuvre affirmant sa singularité au sein d’une vision collective harmonieuse.



L’exposition reflète également la diversité des styles et des techniques ainsi que la richesse de la scène artistique contemporaine. Les œuvres entrent en dialogue visuel, créant un parcours contemplatif qui invite le visiteur à l’interaction et à l’interprétation personnelle.



A cette occasion, l’artiste plasticienne Bouchra Zerrouq a indiqué, dans une déclaration à la MAP, qu’elle participe à l’exposition avec une nouvelle série abstraite intitulée "Harmonie", composée de huit tableaux issus d’une profonde introspection. Cette série explore l’équilibre subtil entre le mouvement et l’immobilité, ainsi qu’entre le rythme de la couleur et la sensibilité spirituelle.



Elle a exprimé l’espoir que ces œuvres exposées offrent au public des moments de calme contemplatif, ouvrant un espace de dialogue avec soi-même et d’immersion dans les esthétiques de l’art abstrait.



De son côté, l’artiste Fatima Zahra Haddoudi a souligné, dans une déclaration similaire, que la peinture représente un refuge qui la transporte vers des univers artistiques raffinés et purs, loin des pressions et des complexités de la vie quotidienne, où l’esprit se libère du poids des préoccupations.



Elle a affirmé que sa passion pour la peinture n’est pas un simple loisir, mais une porte magique lui ouvrant l’accès à des mondes artistiques inspirants et élevés, notant que le pinceau et les couleurs constituent pour elle un espace d’expression, de quête de soi et de recharge de son énergie créative.



Pour sa part, l’artiste plasticien Abdallah Moussali a souligné son amour indélébile pour la peinture précisant qu’il est actuellement pleinement investi dans cette passion, centrée principalement sur la calligraphie arabe raffinée.

Et d'ajouter que la peinture représente, pour lui, un univers quotidien et un refuge créatif, concentrant son travail notamment sur l’esthétique de la calligraphie arabe et sur des œuvres reflétant la force de l’âme et la résilience historique.