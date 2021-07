Apatride en période de pandémie

Maijaan Nessa, une femme musulmane de 38 ans, est née en Inde de parents indiens. Elle y a vécu, dans l'état d'Assam, toute sa vie. Mais, il y a sept ans, elle a été déclarée étrangère, arrêtée et détenue. Alors qu'elle languissait en détention, son fils aîné, affolé, s'est suicidé. Malgré cette tragédie personnelle dévastatrice et les barrières créées par la pauvreté et l'analphabétisme, son mari musulman bengali et le reste de sa famille ont continué à se battre pour sa libération jusqu'à ce que, près de cinq ans après sa première détention, Maijaan soit libérée. Mais son statut est loin d'être assuré.



Maijaan est victime d'un projet pluriannuel à motivation politique visant à mettre à jour le Registre national des citoyens de l'Assam de manière à exclure de vastes pans de la population, principalement des musulmans et des personnes d'origine bengali. En 2019, lorsque le NRC a été « finalisé », 1,9 million de personnes ont été officiellement déclarées non-ressortissants, comme l'avait été Maijaan. Soudain, ils étaient au bord de l'apatridie. Une telle « violence bureaucratique » n'a rien de nouveau. Des Kurdes en Syrie dans les années 1960 aux Rohingyas au Myanmar dans les années 1980, les groupes minoritaires ont souvent été la cible de lois sur la citoyenneté fondées sur l'ethnicité.



En 2013, la Cour constitutionnelle de la République dominicaine a rendu une décision qui a retiré la nationalité à des dizaines de milliers de Dominicains d'origine haïtienne, dans ce qui a été décrit comme un « génocide civil ». Au Kenya, les membres des communautés minoritaires doivent subir des processus de contrôle avilissants et arbitraires pour obtenir la reconnaissance en tant que citoyens et recevoir une carte d'identité. Les membres des communautés majoritaires ne peuvent probablement pas imaginer devoir prouver leur nationalité à des agents suspects et hostiles de l'État dans le pays où ils sont nés et ont grandi. Ils tiennent pour acquis les documents de base tels que les certificats de naissance et les cartes d'identité, qui peuvent facilement être présentés à un fonctionnaire chargé de l'interrogatoire. Et pourtant, pour les membres des communautés minoritaires et ceux issus de l'immigration, la nationalité est souvent, au mieux, ténue. Sans documents, la citoyenneté peut être presque impossible à prouver. Et, comme nous l'avons vu en Assam et ailleurs, il peut simplement être abrogé par des lois et des pratiques discriminatoires. Aujourd'hui, environ 15 millions de personnes sont apatrides et des dizaines de millions d'autres risquent de perdre leur nationalité. Alors que les minorités sont touchées de manière disproportionnée, les lois sur la citoyenneté ciblent aussi souvent les femmes en les empêchant de transmettre leur nationalité à leurs enfants sur un pied d'égalité avec les hommes ; limiter leur droit d'acquérir, de changer ou de conserver leur nationalité ; ou en limitant leur capacité à conférer la nationalité aux conjoints non-ressortissants. Le déni de nationalité conduit à l'exclusion et à la privation dans tous les aspects de la vie. Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé au début de 2020, les gouvernements se sont efforcés de protéger leurs citoyens avec des soins de santé, un soutien économique et des secours d'urgence. Les apatrides étaient exclus et discriminés, et, étant donné les interruptions des naissances et des registres d'état civil, l'accès à la nationalité était encore plus restreint que d'habitude.



De plus, les apatrides – qui subissent déjà une discrimination structurelle endémique – étaient souvent des boucs émissaires, vilipendés et ciblés pour la détention arbitraire et même l'expulsion de leur propre pays. Comme l’a expliqué l’année dernière Maalini Ramalo de « Development of Human Resources for Rural Areas Malaysia », la peur d’être arrêtée et maltraitée a laissé les communautés apatrides déjà marginalisées « peur de sortir pour faire leurs courses, sans parler d’accéder à d’autres soins de santé d’urgence de base». Plus d'un an après le début de la pandémie, peu de choses ont changé.



En fait, l'indifférence institutionnelle et publique à l'exclusion des apatrides, ainsi que la violence structurelle à leur égard, se poursuivent sans relâche. Et de nouveaux défis émergent, comme assurer un accès équitable aux vaccins COVID-19. Encore une fois, Maijaan est un bon exemple. Elle a été libérée en raison de la pandémie, ce qui a incité la Cour suprême indienne à ordonner la libération des « étrangers » détenus depuis deux ans ou plus. Mais les maigres ressources de sa famille avaient déjà été épuisées par des frais juridiques coûteux. Et, en tant qu'« étrangère », elle n'avait pas droit au modeste soutien que le gouvernement indien fournissait aux citoyens.



De plus, comme condition de libération, Maijaan doit se présenter chaque semaine à la police locale, afin qu'elle ne puisse pas gagner sa vie en tant que travailleuse migrante comme son mari. Si la discrimination structurelle a poussé Maijaan au bord de la pauvreté, la pandémie menace de la pousser au bord du gouffre – le tout sous le spectre imminent de l'apatridie. L'histoire de Maijaan est l'une des nombreuses documentées dans un nouveau rapport révolutionnaire , « Ensemble, nous pouvons : l'impact du COVID-19 sur les apatrides et une feuille de route pour le changement ». Le rapport est le fruit d'une collaboration unique entre un consortium d'activistes apatrides, de groupes de base et d'ONG opérant actuellement dans 13 pays.



Fondé sur l'expérience et l'expertise des membres du consortium, le rapport met en évidence l'impact de la pandémie sur les droits des apatrides – y compris le droit à la nationalité, à la documentation et au statut juridique ; le droit à la non-discrimination ; le droit à la santé ; et les droits civils – dans des pays allant du Bangladesh à la Malaisie en passant par le Monténégro. La feuille de route fournit un cadre pour les réformes visant à remédier aux angles morts institutionnels, à engager et à consulter les communautés apatrides et à reconstruire de manière plus inclusive.



La pandémie de COVID-19 devrait inciter les gouvernements, les agences des Nations Unies et les organisations internationales à travailler directement avec les apatrides, à respecter leurs droits et à leur rendre des comptes, à s'attaquer aux causes structurelles de l'apatridie et à assurer un changement durable. Les apatrides du consortium, ainsi que leurs partenaires, ont montré comment procéder. Mais ils ne peuvent pas conduire seuls le monde sur la bonne voie. Amal de Chickera Codirecteur de l'Institut sur l'apatridie et l'inclusion