Alessandro Giuli : La culture, pilier de l'amitié entre l’Italie et le Maroc

La culture est "un pilier de l'amitié" entre l'Italie et le Maroc, a affirmé, jeudi à Rome, le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, mettant en avant "la valeur stratégique" de la coopération culturelle entre les deux pays.



Lors d’une réunion avec le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, le ministre a souligné la dimension stratégique de la coopération culturelle bilatérale en tant qu'"instrument de connaissance mutuelle et de développement durable".



M. Giuli a tenu à réitérer la ferme volonté de son pays à renforcer davantage les relations bilatérales ancestrales, notamment dans l'esprit du "Plan Mattei pour l'Afrique", faisant savoir que les deux parties oeuvrent pour développer leur coopération culturelle et soutenir les villes de Matera et de Tétouan, en tant que capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue en 2026.



Dans ce sens, M. Qotbi a assuré la disponibilité de la Fondation à contribuer au programme d'événements culturels développé par les deux villes italienne et marocaine, qui devront être consacrées l'année prochaine "Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue".



A cette occasion, il a donné un aperçu sur la dynamique culturelle et artistique exceptionnelle que connaît le Royaume, grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui a érigé la culture en un levier central de rayonnement du Maroc.



M. Qotbi a, dans une déclaration à la MAP, relevé que sa visite à Rome s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale des musées, ajoutant que le ministre italien a exprimé son souhait que l’exposition itinérante italienne à travers le monde "Negotium" fasse escale au Maroc comme première étape en 2027.



Le président de la FNM a, en outre, indiqué que dans le cadre du Musée national de l'archéologie et des sciences de la terre à Rabat, les deux parties ont convenu d’assurer aux techniciens marocains des formations portant sur la préservation et la restauration des oeuvres et objets en marbre et en bronze, avec pour objectif de transmettre, par la suite, ce savoir-faire aux pays de l’Afrique.



M. Qotbi avait tenu, auparavant, une réunion de travail avec la présidente du Musée national des arts du XXIe siècle (MAXXI), Emanuela Bruni, portant sur des projets d'expositions à organiser prochainement respectivement en Italie et au Maroc pour valoriser les liens culturels historiques entre les deux pays. Dans ce cadre, a-t-il noté, Rome abritera l'année prochaine une exposition consacrée aux oeuvres d'artistes femmes marocaines, alors que Rabat accueillera une exposition de la peinture moderne et contemporaine italienne.



Il a de même ajouté avoir rencontré le directeur général des musées du ministère de la Culture italien (MiC), Massimo Osanna ainsi que le directeur général de l'archéologie, des beaux-arts et du paysage du MiC, Fabrizio Magani, et qu'ils se sont mis d’accord pour un programme d'échange d'expériences et de formation dans le domaine de la restauration artistique, au profit du riche patrimoine archéologique national.