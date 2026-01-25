Mexico à l’heure de la Semaine culturelle marocaine

Le coup d'envoi de la deuxième édition de la Semaine culturelle marocaine au Mexique a été donné, vendredi soir dans la capitale Mexico, lors d'une cérémonie haute en couleurs marquée par des prestations d'artistes marocains représentant différentes expressions d'art et du patrimoine du Royaume.



La cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle, organisée jusqu’au 31 janvier par l’ambassade du Maroc à Mexico en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, et la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités issues des milieux de la culture, de l’art, de la diplomatie et du sport, ainsi que de membres de la communauté marocaine installée au Mexique.



La soirée a été ainsi ponctuée de prestations du groupe "Aabidat Rma", d’un défilé de caftans marocains, ainsi que d’expositions dédiées à l’artisanat, à la gastronomie et au zellige marocains, illustrant la richesse et la diversité des expressions artistiques et patrimoniales du Royaume.



A cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a indiqué que cette deuxième édition de la Semaine culturelle du Maroc au Mexique s’inscrit dans le cadre de la dynamique que vit le Royaume, notamment aux niveaux culturel, sportif et diplomatique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans une déclaration à la MAP, M. Lebbar a souligné que cette manifestation entend promouvoir la richesse de la culture marocaine et mettre en exergue les similitudes avec la culture mexicaine, en particulier dans les domaines de la gastronomie, du folklore et de l’artisanat, afin de contribuer au rapprochement culturel entre les deux pays.



De son côté, le président de la Chambre de l’artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a déclaré à la MAP que la participation de plusieurs artisans marocains à cette manifestation vise à faire connaître la diversité et la richesse des produits artisanaux marocains, surtout que le programme de cette Semaine culturelle prévoit des déplacements dans différentes régions du Mexique.



M. Zemzami a noté que cette participation comprend également des expositions du caftan marocain, inscrit récemment sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l'UNESCO, en reconnaissance des efforts continus déployés par le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, pour la sauvegarde et la préservation de son patrimoine culturel.



Le programme de la Semaine culturelle, dont la première phase se tient dans la capitale Mexico, comprend des démonstrations de la gastronomie marocaine, des soirées de musique folklorique, notamment avec la troupe Aabidat Rma, ainsi que des concerts de musique classique marocaine, des expositions photographiques mettant en valeur la richesse de la civilisation marocaine, en plus de défilés de caftans et d’une exposition de l’artisanat.



A partir du 26 janvier, cet événement culturel se poursuivra dans l’État de Tabasco (sud-est), où plusieurs activités culturelles et artistiques donnant à voir la richesse et la diversité du patrimoine marocain sont prévues au Centre culturel de Villahermosa.



Dans sa phase finale, la Semaine culturelle marocaine fera escale dans l’État de Sonora (nord-ouest), où le Maroc participera en tant qu’invité d’honneur au Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), l’un des plus importants rendez-vous culturels et artistiques du Mexique.



A cette occasion, des spectacles artistiques et culturels mettront en avant l’originalité de la culture marocaine dans les domaines de la musique, de la gastronomie, de l’artisanat et des costumes traditionnels.



La Semaine culturelle marocaine s’achèvera par la cérémonie de clôture du Festival Alfonso Ortiz Tirado dans l’État de Sonora, une étape qui confirme la solidité des relations culturelles entre le Maroc et le Mexique, ainsi que le rôle de la culture en tant que levier de rapprochement et de dialogue entre les peuples.