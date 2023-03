Al Omrane augmente son chiffre d’affaires de 5,7% à fin 2022

Le Groupe Al Omrane a enregistré un chiffre d'affaires (CA) de plus de 4,33 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année 2022, en hausse de 5,7% par rapport à l'année 2021.



Ainsi, le Groupe a réussi à réduire l’endettement à 4,57 MMDH à fin décembre 2022, tout en poursuivant la réalisation de ses projets de production d’habitat et de développement urbain, a indiqué Al Omrane dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.



Le Groupe Al Omrane a intensifié ses efforts durant le 4ème trimestre afin d’assurer la réalisation de ses projets, tant pour les mises à niveau urbaines que pour la production nouvelle, a ajouté le Groupe, notant que le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’est établi à 1,71 MMDH.



Ainsi, les projets de mises à niveau urbaines ont donné lieu au lancement de 59 081 unités et à l’achèvement de 68 612 unités, rapporte la MAP.

En ce qui concerne la production nouvelle, le Groupe a mis en chantier 13 177 unités et en a achevé 16 952 unités.



Au cours du dernier trimestre 2022, le Groupe Al Omrane a poursuivi ses efforts dans un contexte économique toujours marqué par la tension sur les prix des matières premières et son impact sur les coûts de production et sur le pouvoir d’achat des ménages.



"Grâce à la mobilisation de l’ensemble de ses collaborateurs et de ses partenaires institutionnels, le Groupe Al Omrane a maintenu une dynamique opérationnelle soutenue", a précisé le communiqué.



Le dernier trimestre 2022 a connu la tenue de la 6ème édition du salon ALOMRANEEXPO et la poursuite de la tournée de son édition internationale ALOMRANEEXPO MDM avec comme dernières étapes Bruxelles et Montréal. Ces deux événements permettent de présenter les offres du Groupe, auprès des clients-citoyens résidents au Maroc ou à l’étranger, a rappelé le groupe.