Aïd Al-Adha : la CGEM invite les entreprises privées à accorder aux salariés le 9 juin comme jour de congé

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a invité les entreprises privées à accorder aux salariés la journée du lundi 9 juin 2025 et ce, à l'occasion de l'Aïd Al-Adha



"A l’occasion de l'Aïd Al-Adha béni, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1446 H, soit le samedi 7 juin 2025, le gouvernement a décidé, à titre exceptionnel, de suspendre le travail dans les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales le lundi 9 juin 2025. Nous invitons, dans la mesure du possible, les entreprises du secteur privé à accorder également le lundi 9 juin comme jour de congé à leurs collaborateurs", écrit M. Alj dans un message adressé aux membres de la Confédération.