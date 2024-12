Afghanistan: 46 morts dans des frappes aériennes pakistanaises

Le gouvernement taliban a promis de riposter à des frappes du Pakistan ayant fait 46 morts dans l'est de l'Afghanistan, qu'un responsable sécuritaire pakistanais a présentées mercredi comme visant des "repaires de terroristes".



"Hier soir (mardi), des frappes pakistanaises ont été menées dans quatre zones du district de Barmal, dans la province de Paktika", a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.



"Le nombre total de martyrs est de 46, dont la plupart sont des enfants et des femmes", a-t-il indiqué, précisant qu'il y avait également "six blessés".

Depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul en 2021, les tensions frontalières entre les deux pays se sont envenimées.



Le Pakistan affirme que des groupes armés, tels les talibans pakistanais du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) qui se réclament de la même idéologie que ceux de l'autre côté de la frontière, mènent des attaques planifiées depuis le sol afghan, à travers une frontière très poreuse.

Le gouvernement taliban a toujours nié abriter des groupes armés étrangers utilisant le sol afghan pour lancer des attaques contre ses voisins.

Dénonçant des frappes "barbares", le ministère de la Défense afghan a promis de riposter à cette "agression claire".



"L'émirat islamique ne laissera pas cette attaque lâche sans réponse mais considérera plutôt la défense de son territoire et sa souveraineté comme étant un droit inaliénable", a indiqué le ministère dans un communiqué mardi soir.



Un responsable sécuritaire pakistanais a affirmé que les raids, menés par "des avions et des drones", visaient des "repaires de terroristes", rejetant les déclarations des talibans selon lesquelles des civils avaient péri.

Au moins 20 talibans pakistanais sont morts dans les frappes, d'après cette source s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.



Malil, un habitant de Barmal en Afghanistan, a rapporté à l'AFP qu'un bombardement avait touché "deux ou trois maisons hier soir (mardi) après 20H00 (15H30 GMT)".

"Dans une maison, 18 personnes ont été tuées soit toute une famille", d'après ce résident.

Selon le responsable sécuritaire pakistanais, les nouvelles frappes sont en partie motivées par l'attaque menée samedi contre une base militaire pakistanaise près de la frontière avec l'Afghanistan.



Revendiquée par des talibans pakistanais, elle a tué 16 soldats.

"Ces frappes (en Afghanistan, NDLR) continueront si et quand nécessaire", a-t-il prévenu, indiquant que la patience du Pakistan "s'amenuise".



"Le régime taliban intérimaire a fait l'objet d'appels répétés à agir contre le TTP mais sa réponse a été limitée", a-t-il déclaré.

"Il existe des preuves crédibles selon lesquelles le régime taliban facilite le passage de combattants du TTP à travers la frontière pour mener des attaques au Pakistan", a-t-il poursuivi.



D'après un rapport du Conseil de sécurité de l'ONU de juillet, environ 6.500 combattants du TTP sont basés en Afghanistan et "ne sont pas considérés par les autorités talibanes comme un groupe terroriste".

Les talibans afghans les soutiennent et les tolèrent, "en fournissant des armes et en leur permettant de s'entraîner", indique le rapport.



En mars, huit civils avaient été tués dans des frappes des forces aériennes pakistanaises dans l'est de l'Afghanistan, entraînant des affrontements entre les deux pays.

Et en avril 2022, des tirs de l'armée pakistanaise contre l'est de l'Afghanistan avaient fait une cinquantaine de morts, Islamabad ayant exigé de Kaboul "des mesures sévères" contre les militants qui attaquent son territoire.



D'après Zabihullah Mujahid, des réfugiés du Waziristan figurent parmi les victimes des frappes de mardi.

Dans un communiqué, le TTP a accusé Islamabad de cibler "délibérément des résidences de réfugiés".



Le Waziristan est l'une des anciennes zones tribales semi-autonomes du nord-ouest du Pakistan, où l'armée pakistanaise a mené de nombreuses opérations contre les insurgés liés au réseau Al-Qaïda et aux talibans après l'invasion en 2001 de l'Afghanistan par les Etats-Unis et leurs alliés de l'Otan.



De nombreuses personnes originaires des zones tribales s'étaient réfugiées en Afghanistan après le lancement en 2014 d'une opération militaire qui avait permis d'en chasser le TTP.