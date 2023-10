Accidentellement momifié il y a 128 ans, Chaussons un homme enfin enterré aux Etats-Unis

Après avoir vécu pendant plus de cent ans avec un macabre mystère, la ville américaine de Reading, en Pennsylvanie, dans l'est des Etats-Unis, a enfin dit adieu à son résident le plus insolite, un homme momifié enterré samedi.



Une pierre tombale a été dévoilée sous un temps pluvieux et les yeux de dizaines de curieux. Toute la semaine, d'autres avaient fait la queue pour lui rendre hommage, le prendre en photo ou le contempler, ébahis. "Stoneman Willie", c'est le surnom donné il y a bien longtemps à un voleur présumé, mort en 1895 dans une prison puis transporté vers l'entreprise de pompes funèbres Theo C. Auman. Là, il a été accidentellement momifié. "128 ans plus tard, il est toujours là", avait dit à l'AFP avant l'enterrement l'actuel directeur de l'entreprise, Kyle Blankenbiller.



L'homme, qui a fini par être la plus vieille momie des Etats-Unis, a donné un faux nom quand il a été incarcéré, mais l'entreprise a révélé samedi, à l'occasion de la cérémonie, son véritable patronyme: James Murphy. "Nous sommes sûrs à 99%" de cette identité, avait affirmé M. Blankenbiller pendant les préparatifs, pendant lesquels la dépouille de Stoneman Willie a rejoint une récente parade célébrant les 275 ans de Reading. "Nous faisons ce qui doit être fait, mais ça va être doux-amer", avait-il avoué.



Vision étrange, le corps a reposé dans un cercueil ouvert pendant presque tout son séjour dans l'entreprise de pompes funèbres. La momie a fasciné des milliers de personnes, dont des habitants de Reading mais aussi des chercheurs et même, il y a longtemps, des écoliers en voyage scolaire. Devenu une attraction à Reading, Stoneman Willie, "notre ami", méritait bien un hommage avant d'être mis en terre, dit M. Blankenbiller.



Selon son compagnon de cellule, il avait été arrêté pour vol à la tire et avait adopté le faux nom de James Penn pour ne pas faire honte à son riche père irlandais. A sa mort, aucun membre de sa famille n'a été localisé et sa dépouille a été envoyée chez l'entreprise de pompes funèbres. L'embaumement en était encore ici à ses balbutiements, selon M. Blankenbiller, alors la maison avait expérimenté avec une nouvelle formule. "L'intensité de la concoction utilisée" a conduit à la momification de Stoneman Willie, a-t-il expliqué.



Maintenant, Stoneman Willie "a été assez regardé", a-t-il poursuivi. Et l'enterrer -- dans un smoking noir des années 1890 -- pendant les célébrations de l'anniversaire de la ville est "une marque de respect", selon lui.