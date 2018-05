Absence du prince Louis au mariage de Meghan Markle

Kate Middleton et William d’Angleterre n’amèneront pas leur troisième enfant, le prince Louis, au mariage de Meghan Markle et de Harry d’Angleterre. Un évènement très attendu par les médias anglais.

Beaucoup espéraient l’apercevoir durant l’un des événements majeurs de l’année pour la famille royale britannique. Et ils risquent d’être déçus car le prince Louis, né le 23 avril, ne sera pas présent au mariage de Meghan Markle et Harry d’Angleterre. L’union de sa tante et de son oncle aura lieu le 19 mai à la chapelle Saint-George du château de Windsor et le nouveau-né ne sera pas de la partie pour plusieurs raisons.

Selon le site CheatSheet, ses parents, Kate Middleton et le prince William, ont préféré lui éviter une journée harassante. Avec plus de 800 invités, c’est autant de germes et de microbes évités pour un bébé qui n’aura même pas un mois à la date du mariage. La duchesse et le duc de Cambridge veulent à tout prix protéger ce petit être encore très fragile d’une journée qui s’annonce aussi mémorable que fatigante. Avec George et Charlotte, les parents de Louis auront déjà de quoi s’occuper. Sachant que William sera le témoin de son jeune frère et devrait être bien accaparé, Kate Middleton risque même d’avoir du travail avec ses deux premiers enfants. De son côté, Louis restera à la maison avec sa nounou Maria Turrion Borrallo.

Par ailleurs, les parents du prince Louis souhaiteraient également qu’il n’attire pas les regards sur lui et que toute la lumière soit plutôt portée sur les deux héros du jour : Meghan Markle et Harry d’Angleterre. “Rien ne doit détourner l’attention sur l’heureux couple et la présence de Louis pourrait le faire”, a déclaré Richard Fitzwilliams, spécialiste de la famille royale. Il sera donc impossible pour les médias de prendre des photos du bébé le jour du mariage de l’ancienne actrice de la série Suits. Il faudra attendre le baptême de Louis pour avoir une chance de l’apercevoir à nouveau.