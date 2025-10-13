Abderrahim Chahid : Le discours Royal, un appel pour renforcer le rôle des élites politiques dans l'encadrement des citoyens

Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a affirmé que le discours prononcé par S.M le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la première session de la cinquième année législative de la onzième législature, a souligné l'importance du rôle des élites politiques dans l'accélération du rythme d’un développement global et équitable et l'encadrement des citoyens.



Le président du Groupe socialiste a mis l’accent sur la responsabilité des acteurs politiques, notamment l'institution parlementaire, dans la finalisation de la mise en œuvre des différents projets structurants.



Il a souligné l'importance des orientations Royales relatives à l'attachement d’une plus grande importance au développement des régions montagneuses et des oasis dans la politique de développement, et à une meilleure synergie entre les projets stratégiques structurants et ceux à caractère social et économique.



Abderrahim Chahid a également évoqué la responsabilité des partis politiques dans l'encadrement des citoyens, en particulier des jeunes, en mettant en avant la nécessité d'accompagner ces derniers et de leur accorder la chance de participer et d'assumer des responsabilités, que ce soit dans les structures partisanes ou les instances élues.



L'institution législative, dans ses différentes composantes, porte, à la lumière des orientations Royales, la responsabilité de contribuer à la réalisation de la justice territoriale, notamment par l'accélération de la mise en œuvre des grands projets nationaux et des programmes sociaux.