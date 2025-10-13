Abderrahim Chahid : Le discours Royal, un appel pour renforcer le rôle des élites politiques dans l'encadrement des citoyens


Libé
Lundi 13 Octobre 2025

Abderrahim Chahid : Le discours Royal, un appel pour renforcer le rôle des élites politiques dans l'encadrement des citoyens
Autres articles
Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, a affirmé que le discours prononcé par S.M le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la première session de la cinquième année législative de la onzième législature, a souligné l'importance du rôle des élites politiques dans l'accélération du rythme d’un développement global et équitable et l'encadrement des citoyens.

Le président du Groupe socialiste a mis l’accent sur la responsabilité des acteurs politiques, notamment  l'institution parlementaire, dans la finalisation de la mise en œuvre des différents projets structurants.

Il a souligné l'importance des orientations Royales relatives à l'attachement d’une plus grande importance au développement des régions montagneuses et des oasis dans la politique de développement,  et à une meilleure synergie entre les projets stratégiques structurants et ceux à caractère social et économique.

Abderrahim Chahid a également évoqué la responsabilité des partis politiques dans l'encadrement des citoyens, en particulier des jeunes, en mettant en avant la nécessité d'accompagner ces derniers et de leur accorder la chance de participer et d'assumer des responsabilités, que ce soit dans les structures partisanes ou les instances élues.

L'institution législative, dans ses différentes composantes, porte, à la lumière des orientations Royales, la responsabilité de contribuer à la réalisation de la justice territoriale, notamment par l'accélération de la mise en œuvre des grands projets nationaux et des programmes sociaux.


Lu 60 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS