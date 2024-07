Abdelouadoud Kharbouch : L'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation, une concrétisation du principe d'apprentissage tout au long de la vie

L'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation (IFMA) constitue un mécanisme d'amélioration de la qualité des programmes lancés en la matière et une illustration concrète du principe d'apprentissage tout au long de la vie, a affirmé, mercredi à Rabat, le directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, Abdelouadoud Kharbouch.



Dans une allocution à l'ouverture d'un séminaire sur "L'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation : Une priorité stratégique pour le Maroc pour améliorer la qualité de l'alphabétisation", M. Kharbouch a indiqué que la mise en place de cette structure s'inscrit dans le droit fil des Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de la vision éclairée du Souverain pour le développement du système d'éducation et de formation et la promotion du capital humain.



Créé en partenariat avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et avec le soutien de l'Union européenne (UE), l'IFMA propose une formation aux professionnels de l'alphabétisation, toutes catégories confondues, tels que les formateurs des formateurs, les managers et les encadrants, afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires grâce à une offre de formation basée sur une approche andragogique moderne qui intègre l'outil numérique, a précisé M. Kharbouch.



L'Institut, a-t-il poursuivi, a été créé en deux phases, dont la première a consisté à préparer les référentiels de compétences, de formation et d'évaluation relatifs aux professions d'alphabétisation, sur la base de précédents référentiels et d'expériences internationales dans ce domaine, et en tenant compte des résultats des ateliers de travail organisés à cette fin. La deuxième phase, expérimentale, conduite dans les régions de Béni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a vu la création de la plateforme de formation "open source" de l'Institut, l'adoption de son organigramme et l'élaboration d'une vision pour l'implémentation des activités de formation, a précisé M. Kharbouch.



Dans une déclaration à la presse, Mariana Alcalay, chargée de programmes au Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, a relevé que l'Institut revêt une grande importance dans la lutte contre l'analphabétisme chez les adultes, soulignant que cette structure démontre l'engagement du Maroc à lutter contre ce fléau. A son tour, Lisa Butt, cheffe de la division du développement social et rural à la délégation de l'Union européenne au Maroc, a souligné l'importance de cet organisme qui dispense des formations hybrides, en présentiel et à distance, aux formateurs et à toutes les catégories de professionnels.



Intervenant à cette occasion, la directrice de l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, Isabelle Kempf, a mis en exergue le rôle de l'IFMA en matière de formation aux métiers de l'alphabétisation, en tant que garant du droit à l'éducation pour de larges couches de la population.



L'IFMA s'assigne pour principale mission la professionnalisation des métiers de l'alphabétisation (alphabétiseurs, encadrants, formateurs de formateurs et managers de formation). L'Institut dispose d'une plateforme de formation mixte qui permet de développer les compétences liées à chacune des quatre professions, en fournissant des services continus et actualisés pour répondre aux besoins structurels de qualification et de professionnalisation, en relation avec la chaîne de valeur de l'alphabétisation.