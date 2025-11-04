AFIS Awards 2025 : La finance marocaine à l'honneur avec M. Jouahri et M. El Kettani distingués

La finance marocaine s'est distinguée lors des AFIS Awards 2025, tenus lundi soir à Casablanca en marge du 5ème Africa Financial Summit (AFIS), avec la consécration du wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, désigné "African Central Bank Governor", et du président-directeur général d'Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, sacré "African Banker".



"M. Jouahri a été honoré pour deux décennies au service de la stabilité monétaire du Maroc, incarnant la prudence, la crédibilité et le leadership d'excellence à l'échelle africaine. Sous sa gouvernance, Bank Al-Maghrib a consolidé la stabilité du dirham, renforcé la régulation bancaire et accompagné la transition du Maroc vers une plus grande flexibilité du taux de change, inspirant plusieurs banques centrales africaines", indique un communiqué des organisateurs.



De son côté, M. El Kettani a été récompensé pour une augmentation remarquable de 29% du résultat net consolidé en 2024 et un réseau de 5.900 agences à travers l'Afrique, illustrant la performance et l’ancrage panafricain du groupe. Le groupe Attijariwafa Bank s'est imposé comme un acteur stratégique du financement du commerce intra-africain et du développement des économies locales dans plus d’une quinzaine de pays.



Ces distinctions prestigieuses illustrent le dynamisme, la rigueur et la vision de la finance marocaine, qui s’impose désormais comme une référence continentale.



Organisés en partenariat avec Forvis Mazars, les AFIS Awards 2025 ont également distingué des leaders, des pionniers et des institutions dans quatre autres catégories, à savoir "African Fund" (Helios Investment Partners), "African Woman in Finance" (Chilufya Mutale-Mwila, Co-Founder & Chief Visionary Officer, eShandi), "African Disrupter" (HUB2) et "African Insurer" (Heinie Werth, CEO, SanlamAllianz).



"Nous sommes convaincus que dans le contexte mondial actuel, il est essentiel que le continent trouve le financement de son développement dans des ressources d’abord endogènes. C’est la raison pour laquelle, pour nous, il est primordial de soutenir les champions de l’industrie financière africaine qui, au quotidien, financent nos économies", a dit Abdou Diop, membre du Group Governing Board & Group Managing Partner de Forvis Mazars, cité dans le communiqué.



C'est ainsi que le continent consolidera son rôle au cœur de l’économie mondiale, a-t-il poursuivi, faisant part de la fierté de Forvis Mazars d’accompagner ceux qui bâtissent les fondations d’une prospérité durable en Afrique.



Pour sa part, Frédéric Maury, Deputy CEO Events d'AFIS, a souligné que les AFIS Awards 2025 mettent en lumière l’excellence et l’innovation des acteurs financiers africains.

Les lauréats de cette édition illustrent la force, la résilience et l’ambition du secteur financier sur le continent, et confirment le rôle clé de l’Afrique dans la construction d’une économie durable et inclusive, a-t-il fait remarquer.



Parmi une trentaine de candidats (dirigeants inspirants, institutions de référence et acteurs de la régulation), le jury, indépendant et pluridisciplinaire, a distingué des personnalités et organisations dont les initiatives contribuent concrètement à la transformation de l’écosystème financier africain.



Composé d’experts indépendants issus de divers horizons du monde de la finance, ce jury a départagé les candidats selon des critères rigoureux d’impact, d’innovation et de durabilité. Les distinctions remises incarnent les valeurs fondatrices de l’AFIS, à savoir l'excellence, la responsabilité et l’engagement au service du développement économique africain.



La cérémonie des Awards s’est déroulée lors du dîner de gala de l’AFIS, en présence des personnalités les plus influentes du secteur financier africain. Chefs d’entreprise, régulateurs, investisseurs et décideurs publics se sont réunis pour saluer les réussites qui font rayonner la finance africaine et accélèrent la transformation économique et sociale du continent.



Fondée par Jeune Afrique Media Group en 2021, avec le soutien d’IFC (International Finance Corporation - Société financière internationale), AFIS est une organisation sœur d’Africa CEO Forum, la principale plateforme du secteur privé africain. Son objectif est de construire une industrie financière robuste au service de l'économie réelle et du développement durable.