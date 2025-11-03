AFIS 2025 : L'Afrique trace la voie de sa souveraineté financière

A l'heure où les équilibres économiques mondiaux se redessinent, Casablanca s'apprête à accueillir, les 3 et 4 novembre 2025, une nouvelle édition d'Africa Financial Industry Summit (AFIS) autour d'un thème à portée stratégique: "Notre capital, notre puissance: libérons la souveraineté financière de l’Afrique".



Derrière ce mot d'ordre se profile la conviction profonde que l'Afrique ne manque ni de ressources ni de compétences, mais de leviers et de mécanismes capables de transformer son épargne en véritable moteur de puissance économique.



Cette édition, qui réunit plus de 1.200 dirigeants financiers, régulateurs, investisseurs institutionnels et décideurs publics issus de 72 pays, s’annonce comme un tournant stratégique pour la réflexion économique africaine autour de la souveraineté financière du continent.



A travers sa thématique principale, l’AFIS 2025, qui se tient à l'initiative de Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec International Finance Corporation (IFC - Société financière internationale), ambitionne de dépasser le simple débat sur le financement du développement pour amorcer une réflexion plus approfondie, celle d’un continent africain qui peut et doit devenir maître de ses propres instruments financiers.



Car si l'Afrique dispose aujourd'hui de plusieurs milliers de milliards de dollars sous forme d’épargne institutionnelle (fonds de pension, fonds souverains, réserves de change, actifs bancaires et assurantiels…), une grande partie de ces ressources demeure sous-exploitée et mal orientée.



Les organisateurs de l’AFIS évoquent, à cet égard, une réponse à portée de main portant sur la mobilisation de l’épargne africaine via des instruments, des réglementations et des partenariats capables de convertir ce capital domestique en investissements de long terme, en croissance durable et en autonomie stratégique. Pour eux, l'urgence n'est plus de trouver le capital, mais de l'activer.



Cette ambition de souveraineté financière repose sur un constat lucide, à savoir celui de la forte dépendance du financement du développement africain vis-à-vis des capitaux extérieurs.



Or, dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, la hausse des taux et la raréfaction des flux financiers internationaux, cette dépendance devient un risque systémique. D'où la nécessité pour l’Afrique d'apprendre à se financer elle-même.



En effet, les fonds de pension, assurances, banques régionales et fonds souverains du continent représentent une réserve colossale susceptible de soutenir les grands projets d’infrastructures, de transition énergétique et de transformation industrielle. Mais pour que ce capital devienne moteur, encore faut-il créer les cadres réglementaires et les marchés capables d’absorber cette épargne à long terme.



Et c’est tout l’enjeu de cette 5ème édition de l’AFIS qui se veut une plateforme d’échanges et de réflexion autour de l'importance de repenser les architectures financières africaines afin d’harmoniser les régulations, fluidifier les flux d’investissement entre pays et renforcer la confiance entre acteurs publics et privés.



En somme, il est question de passer d’un continent d’opportunités à un continent de solutions, d’un modèle de dépendance à celui de co-construction et d’un paysage fragmenté à une coordination structurée.



Dans cette perspective, l'AFIS 2025 s’inscrit dans une dynamique concrète. Les priorités annoncées concernent la modernisation des cadres réglementaires des fonds de retraite, de l’assurance et des fonds souverains, le développement de marchés de capitaux régionaux, la mobilisation du capital domestique pour financer les PME et le déploiement de solutions fintech inclusives.



Les discussions porteront également sur la montée en puissance du commerce intra-africain, grâce à des initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le système panafricain de paiement (PAPSS – Pan-African Payment and Settlement System) ou le projet de marché financier intégré (AELP – African Exchanges Linkage Project).

Ces instruments, encore inégalement exploités, pourraient devenir les catalyseurs d’un espace financier africain interconnecté et cohérent.



Casablanca : là où l'Afrique forge sa nouvelle souveraineté économique et financière



Dans le grand récit économique du continent, Casablanca apparaît désormais comme le point de jonction entre ambition et action, entre la vision d'une Afrique souveraine et les instruments concrets de son autonomie financière. En accueillant cette édition de l'AFIS, la capitale économique du Maroc ne se contente pas de rassembler les élites de la finance africaine, mais elle devient le théâtre d’une affirmation stratégique, celle d’un continent décidé à reprendre le contrôle de ses ressources, de son épargne et de son destin.



Ville carrefour entre l’Afrique, l’Europe et le monde arabe, Casablanca concentre depuis plusieurs années les signaux d’un repositionnement majeur. Grâce à la place financière Casablanca Finance City (CFC), plateforme reconnue parmi les plus dynamiques du continent, le Maroc a réussi à créer un environnement qui conjugue stabilité politique, cadre réglementaire moderne et attractivité internationale.



Cet écosystème fait aujourd’hui de la ville un pivot financier africain, capable d’accueillir les grands débats sur la transformation du capital en levier de puissance.

Au fond, l’AFIS 2025 n’est pas seulement un sommet, c’est le manifeste d’un continent qui croit en lui-même.



Comme le rappellent ses organisateurs, "l’Afrique n’a pas besoin d’être sauvée", mais elle doit désormais mobiliser ses propres ressources, ses épargnes, ses capitaux, et les mettre au service de sa souveraineté.



Par Hicham Louraoui (MAP)