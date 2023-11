A bord du "train flottant" de Thaïlande, des passagers conquis

Descendus de leurs wagons arrêtés sur un pont étroit qui surplombe une étendue d'eau en Thaïlande, des passagers avides d'excursions ferroviaires - comme de plus en plus dans le royaume - immortalisent la vue par des selfies.



Les voyages par le chemin de fer connaissent un succès grandissant en Thaïlande, à l'image de ce train dit "flottant", les touristes étant à la recherche d'expériences authentiques à l'écart des visiteurs qui envahissent les plages et les temples.



Samedi, le réseau de transport ferroviaire national a marqué la fin de la saison des pluies en redémarrant le "Rot Fai Loi Nam", ce train reliant Bangkok au barrage de Pasak Jolasid.

Avant l'aube, des centaines de personnes ont embarqué à la gare historique de Hua Lamphong, à Bangkok.



Etangs de lotus, forêts, temples et rizières défilent à toute allure sous les yeux des touristes qui, en troisième classe, se tiennent aux fenêtres pour prendre des photos tout en profitant de la ventilation naturelle.



Des Thaïlandaises aux cheveux grisonnants sont montées à bord à Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam, pour vendre des barbes à papa et du pad krapow, un célèbre plat sauté au basilic.



Trois heures et demie après avoir quitté Bangkok, le train japonais réaménagé, constitué de plus d'une dizaine de wagons, traverse le réservoir de Pasak Jolasid par une série de viaducs puis s'arrête pendant 20 minutes pour une pause selfie.



Pendant la majeure partie de l'année, le bétail paît sous le pont. "Mais d'octobre à janvier, l'eau est haute des deux côtés, ce qui donne l'impression que le train flotte sur l'eau", explique Richard Barrow, un Britannique expatrié de longue date qui tient un blog de voyages.



"Je l'ai fait de nombreuses fois et j'ai déjà réservé pour le faire trois fois de plus cette saison", ajoute le passionné de trains.



M. Barrow regrette que la publicité autour de cette excursion unique n'ait été faite qu'en thaï, et non en anglais, de sorte que peu d'étrangers en ont eu connaissance.

"C'est un peu une occasion manquée", dit-il.

Lily Piratchakit, 11 ans, a effectué le voyage avec sa mère et contemplé la vue "infinie" de l'eau.



"C'était incroyable (...) C'était super de voyager, d'être dehors et de respirer un peu d'air frais", raconte-t-elle à l'AFP.

Etudiante en échange d'une université taïwanaise, Wei Wu, 22 ans, dit avoir aimé prendre la pose sur les rails.

"C'est très cool. C'est la première fois que je prends le train en Thaïlande", explique-t-elle à l'AFP. "La plupart des touristes ne (voient) que les stéréotypes de la Thaïlande."



Par la suite, plusieurs voyageurs ont visité le barrage de Pasak Jolasid et pique-niqué.

L'ouvrage, qui sert à l'agriculture et à la prévention des inondations, est devenu rapidement une attraction touristique du fait des populaires trajets en train effectués de novembre à janvier.



Pour Mail, 28 ans, et son compagnon, le train flottant constitue un compromis parfait.

"Je n'aime pas la mer, mais lui il aime ça. Voilà pourquoi nous sommes venus ici", s'esclaffe-t-il.